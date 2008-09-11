DTP: PKK'yı kınamayız, biz buyuz



DTP Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Yüksek, DTP'nin gündemindeki üç önemli konuyu 'anadilde eğitim', 'parti kapatma davası' ve 'Ergenekon' olarak sıraladı. Yüksek, "Partimizi kapatırsanız, Kürtler legal zeminde mücadeleden vazgeçer, başka yerlere yüzünü döner. Bu noktaya gelirse halkı ikna edemeyiz” dedi. Değişik çevrelerden "PKK’yı kınayın, terör örgütü olarak görün, çizginizi değiştirin" telkinleri yapıldığını belirten Yüksek, "Bizi biz yapan bunlar. Siyasi çizgimizi değiştirmeyiz. Bedelini ödemeye de hazırız" diye konuştu.





Meclis kürsüsünde Kürtçe konuşacaklar



Yüksek, Anayasa Mahkemesi'nde 16 Eylül'de görülecek kapatma davası nedeniyle, Şeyh Sait'in asıldığı Diyarbakır'daki Dağkapı Meydanı'nda halk mahkemesi kurulacağını söyledi. Halkın DTP'yi yargılayacağını belirten Yüksek, anadilde eğitim etkinliği kampanyası kapsamı çerçevesinde de milletvekillerinin Meclis kürsüsünden Kürtçe konuşacağını açıkladı.





Anadil kampanyası



DTP yönetimi, "anadil kampanyası" kapsamında Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Anadilde eğitim ve öğrenim hakkının Anayasa’ya konulmasını isteyen DTP yönetimi, konuyu Meclis gündemine de taşıyacak. Bu kapsamda milletvekilleri TBMM kürsüsünde Kürtçe konuşarak kampanyaya destek verecek.

15 Ekim'e kadar sürecek olan kampanya çerçevesinde okul boykotları yapılacak, sokaklarda sembolik Kürtçe dersleri verilecek, çocuklar TBMM'de grup toplantısına davet edilip Kürtçe konuşmaları sağlanacak.







