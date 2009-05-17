DTP: `Namusumuz özgürlüğümüzdür'

Mardinn'in Derik İlçesi'nde DTP İlçe Teşkilatı, `Namusumuz özgürlüğümüzdür' sloganıyla oturma eylemi başlattı. 5 çadırın kurulduğu oturma eylemine yaklaşık 1000 kişi katıldı.



İlçedeki Spor Salonu yanındaki boş alanda gerçekleştirilen oturma eylemi için 5 çadır kuruldu. Oturma eylemine DTP Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin milletvekilleri Emine Ayna, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ile DTP'li kadın belediye başkanları da katıldı. Derik Belediye Başkanı Çağlar Demirel, “Biz kadınlar kimsenin namusu değiliz. Özgürlüğümüz namusumuzdur. Mazıdağı'nda gerçekleştirilen katliama da gerekçe olarak biz kadınları göstermeye çalıştılar. `Töre' adı altında gösterilen bu vahşet biz Kürtlere mal edilmeye çalışılmaktadır” dedi.



DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, kimsenin kendilerine “Gidin evinize oturun, siyasetle ilgilenmeyin” diyemeyeceğini, özgürlük kavramının eşitliğin karşılığı olduğunu söyledi. Ayna, şöyle devam etti:



“Kürt halkı özgür değildir' diyoruz. Çünkü ezilen sümürülen bir halktır. Türkiye'de yaşayan diğer halklarla eşit statüde değildir. Mardin'de devlet eliyle gerçekleştirilen katliamın aslında PKK tarafından değil, korucular tarafından yapıldığı ortaya çıkınca, en kolay olanı yine kadını suçladılar. `Kadın yüzünden' dediler. Her türlü çıkarınız için, her türlü oyunlarınız için kullandınız, yeter izin vermiyoruz. Bilge Köyü'nde gerçekleştirilen olay asla bizim yüzümüzden gerçekleşmemiştir. Bu olayda sadece Kürt kadınını değil Kürt halkını da küçümsüyorlar. Dünyaya `Bakın işte Kürtler böyledir birbirlerini öldürürler' diyorlar. Neden diyenlere de `Töreleri var' diyorlar. Oysa Kürtlerin yüzyıllardır töreleri var. Kürtler töre için koskoca bir aileyi ne zaman katletmiş? Güçlükonak'ta bir toplu katliam gerçekleşti. Minibüs dolusu Kürt insanımız katledildi. PKK'nın üzerine atıldı. Asıl katledenlerin `Ergenekoncular' yani derin devlet, devletin kendisi olduğu, bizim zaten bildiğimiz bir gerçekti. Göngören katliamında gerçekler yine ortaya çıktı. Kimler tarafından yapıldığı belli iken PKK üzerine atılmaya çalışıldı. Tam da 1 Haziran'a kadar çatışmasızlık kararı aldıktan sonra, Bilge Köyü'nde katliam gerçekleştirmeye kalkıştılar. PKK'nın üzerine atıp 1 Haziran'a kadar gerçekleşecek olan çatışmasızlık kararını boşa çıkarmak istediler. Kürtlerin Özgürlük mücadelesini sekteye uğratmak için yapıyorlar. Muhtarın gidip `Yazıktır, böyle oyunlar oynamayın' demesi ve gerçeği itiraf etmesinden sonra devletin oyunu ortaya çıkarmıştır. Biz Kürtler özgürleşmedikçe Türkler de özgür olamazlar.”



Sözleri sık sık yasa dışı sloganlarla kesilen Emine Ayna'nın konuşması sırasında polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

