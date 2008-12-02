DTP mitinginde linç girişimi

DTP mitinginde elinde Türk bayrağıyla alana giren ve 'Kahrolsun PKK' diye bağıran bir genci linç edilmekten polis kurtardı.



DTP’nin seçim startını verdiği Doğu gezisi sürüyor. DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna ve beraberindeki DTP’li bölge milletvekilleri ilk olarak Muş’un Varto İlçesi’nden Bitlis’in Güroymak İlçesi’ne geldi Burada yaklaşık 700 kişilik bir partili grubu tarafından karşılanan Ayna ve milletvekilleri toplananlara çiçek attı. Ayna, burada yaptığı konuşmada, AKP’ye ve Başbakan Erdoğan’a yüklendi.

AKP’nin verdiği hiçbir sözü tutmadığını iddia eden Ayna, AKP’nin maskesinin düştüğünü söyledi. AKP’nin verdiği sözleri kendilerinin unutmadığını ve AKP’ye de unutturmayacaklarını belirten Ayna, “Hakkari’de, Diyarbakır’da Van’da halktan aldığı cevapla üç gün yurtdışına kaçtı. Döndü sanki hiç bir şey olmamış gibi sanki Kürtlere çekin gidin diyen o değil. Sanki hakaret eden o değil gibi, yine insan hakları ve demokrasiden, utanmadan Kürt sorunudan bahsetmeye başladı. Öyle kamplara girmekle ordan çıkıp yeni maskelerle bizi kandıramazsınız. Etnik kimlik siyaseti yapıyorlar diyorlar. Kendileri bunu yapıyorlar. Sadece Türkiye’de Türkler yaşar siyasetidir etnik siyaset. Türkiye çok kimlikli bir ülkedir. Bu yüzden halklara çağrımız var. Kürt, Türk, Azeri, Arap. Yeter kendinize gelin. Bu seçime gittiğinizde oy verirken sadece belediye başkanını seçmiyorsunuz. Bu ülkenin geleceği hakkında karar verenlerini seçiyorsunuz. Eğer o sandığa gidip DTP dışında diğer partilere oy verirseniz savaşa oy vermiş olursunuz. Bu seçimde DTP’ye oy vermek barışa oy vermektir” dedi.



'DTP dışında aday olanlar Kürt değil



Buradan Bitlis’in Tatvan İlçesi’ne geçen Ayna ve beraberindeki milletvekilleri, PKK terör örgütü ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine ‘Biji serok Apo’, ‘PKK halktır halk burada’ sloganlarıyla karşılandı. Ayna, seçimlerde sandığa sahip çıkılmasını isteyerek DTP dışında aday olanların hiç birinin Kürt olmadığını söyledi. Ayna, “Hiç bir parti bize engel değil. Bizim tek engelimiz sandığa sahip çıkmamamızdır. Sandığa oyumuza sahip çıkacağız. Kendimiz yazılacak herkesi yazdırmaya davet edeceğiz. Sandıklar açılana kadar da bekleyeceğiz. DTP dışında bir partiden aday olmuş, içinize girip sizden ‘Ben Kürdüm bana oy verin’ diyenlere oy vermeyin. Çünkü DTP dışında bir siyasi partiden aday olan Kürt değildir” dedi.



Yapılan dinsizlik



Tatvan İlçesi’nden seçim otobüsüyle Bitlis’e giden DTP heyeti burada da yaklaşık 1000 kişi tarafından karşılandı. Emine Ayna, burada yaptığı konuşmada, AKP ve Erdoğan’ı dinsizlikle itham etti. Barış kervanı olarak yola çıktıklarını belirten Ayna, neden Hakkari’den başladıklarını da açıkladı. Ayna, şöyle konuştu:

“Çünkü halkımız Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından Hakkari’de hakarete uğradı. Buna cevap olsun diye Hakkari’den başladık. Bu halk özgürlük, eşitlik, onurlu bir yaşam istiyor. Hepsi bir olmuş Kürtlerin önünü kesme planı yapıyorlar. Kürtlerin taleplerini nasıl engelleriz planları yapıyorlar. Basın yoluyla her gün Kürtlerin taleplerini ifade eden onların isteklerini ifade eden siyasi partiyi nasıl küçültecek haberler vereceklerini brifinglerle ders veriyorlar. Şimdi de faaliyete geçiriyorlar. Bakın bu aracı taşlayanlar emniyet yetkilileridir. Şunun anlaşılmasını istiyoruz. Emniyet yetkilileri devlet yetkilisi, görevlisidir. Bir siyasi partiye karşı, birine yandaş olamazlar. Bu halka eşit muamele etmek zorundalar. Bunu anlatmamın nedeni şudur. AKP Kürtlere ve Kürt sorunun nasıl yaklaşıyor. Demokratlığını görün, düşmanlığını da görün.



İşte bu kadar Müslüman. Bir yarışa çıkıyoruz. Bütün imkansızlıklara rağmen bizde varız diyoruz. Eşitsizce yarışa hazırlanıyorz. Bütün devlet, kurumlarıyla, yargısı, yasaması askeriyle bize karşı bir olmuşlar. Ama hala bizden, sizden korkuyorlar. Şimdi Meclis'te rozet yarışına girdiler. İki tane Alevi çağırıyor rozet takıyor, derneği ziyaret ediyor Alevi açılımı yaptık diyorlar. Diğer taraftan Sünnilere diyor ki bakın ben türbanlıyı Çankayaya çıkarttım. Sen ne biçim bir Müslümansın ki gidiyorsun Türkiye’de yaşayan Müslüman halklarla ilgili sorunları ABD başkanıyla tartışıyorsun. Yine sen ne biçim bir Müslümansın ki kendi ülkende vatandaşların dillerini, kültürünü ve ibadat edeceği yerleri yasaklıyorsun. İki günde bir cuma namazından bir camiden etrafında bir çok koruma ordusu ve basın ordusuyla çıkıyor. Size Müslüman olduğu mesajı veriyor.



Yani ben Müslümanım bana oyunuzu verin. Bir ülkede bir insan ben Müslümanım diyerek oy istiyecek o ülkedeki insanlar, eli bu kadar kana bulaşmış bu kadar gençlerin ölüm kararının altında imzası olan bir partiye oy verecek mi? Peki bunların Müslümanlığı Müslümanlık mıdır? Çankaya’ya türbanı çıkarmakla Müslüman olunmaz. Bu halkın barışını sağlarsan Müslümansın demektir. Bu halkın çocuklarını ölümünü durdurursan Müslümansın demektir. Altına imza attığın kararlar yaşam içinse Müslümansın. Bir halka kimliğinden vazgeç dersen, onursuzluğu dayatırsan bu Müslümünlık değil. Bu Hıristiyanlıkta değil. Bu dinsizliktir dinsizlik.”



Türk bayrağı açtı



Emine Ayna’nın konuşmasını bitirmesinin hemen ardından bir genç elinde Türk Bayrağıyla ‘Kahroslun PKK’ sloganı atarak miting alanına girdi. Burada elindeki bayrak alınan genç linç edilmek istenirken, güçlükle polis tarafından kurtarıldı.

Emine Ayna, “Bizim Türk Bayrağı ile bir sorunumuz yok. Asıl saygısızlığı o genç yapmıştır” diyerek partilileri sakinleştirmeye çalıştı.



