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Yaşam

DTP mitingi öncesi olay:1 ölü, 20 yaralı

DTP’nin Ağrı'da bugün düzenleyeceği miting başlamadan ortalık karıştı. Çıkan olaylarda 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

20 Ekim 2008 03:00

DTP’nin Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde düzenlediği miting başlamadan olaylar çıktı. Çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti. 

Büyük Ağrı Caddesi üzerinde DTP ilçe binası önünden başlatılmak istenen yürüyüş sırasında çıkan tartışmalar üzerine, mitinge katılanlar polise taş attı.
Bunun üzerine güvenlik kuvvetleri aralarında DTP Doğubayazıt Belediye Başkanı Mukaddes Kubilay’ın da bulunduğu gruba biber gazı sıktı.
Saat 12.00’de yapılması planlanan miting öncesi çıkan olaylar yüzünden ilçe merkezinde işyerleri kapatıldı. Gerginlik devam ediyor.

Hastaneye seyyar satıcı arabasıyla taşındı

İzinsiz gösteri yapan grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Ahmet Korkmaz yaralandı. Korkmaz, hastaneye seyyar satıcı arabasıyla kaldırılırken yolda öldü.
Olaylarda aralarında polislerin de bulunduğu 20'ye yakın kişi de yaralandı.

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