DTP mitingi ertelendi

"Ya sev ya terk et" afişlerinin tartışmaya neden olduğu İskenderun'da, kaymakamlık DTP'nin cumartesi günü yapacağı mitingin 1 ay sonraya ertelendiğini açıkladı.



İskenderun Kaymakamı Cengiz Horozoğlu, mitingi "çeşitli nedenlerle kentte oluşan hassasiyetin doruk noktasında olması, bu hassasiyetin daha fazla artmaması ve kamu düzeni açısından" ertelediklerini söyledi.



Erteleme kararının DTP İlçe Teşkilatına da tebliğ edildiği öğrenildi.



Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından panolara asılan "Bu vatan bizim. Ya sev, ya terk et" yazılı afişler tartışma yaratmıştı.

