DTP miting için demokratik direnişe çağırdı

Bugün Diyarbakır'da miting yapacak olan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kente gelişinden önce bir basın toplantısı yapan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Başbakan’ın DTP’yi terörize etmeye çalıştığını öne sürdü, “demokratik direnişimizi koyarız” dedi.



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, bugün Diyarbakır’a gelecek olan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın DTP’yi terörize ederek dışlamaya çalıştığını öne sürerek, “Halkın sesini sindirmeye çalışırsanız, demokratik direnişimizi ortaya koyarız” dedi. Seçim sürecinde karşılaştıkları güçlükleri anlatan Türk, devlet kurumlarının tüm partilere eşit davranmasını istedi.



Türk, Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, DTP Diyarbakır milletvekilleri Aysel Tuğluk, Selahattin Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. Türk, Diyarbakır’da partilerinin hedef alındığını ve üzücü durumlar yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:



“Başından beri gerginlik istemediğimizi söyledik. Başbakan’ın görevi, siyasi partilere adil ve eşit yaklaşmaktır. Ama Başbakan bir ilden bir ile helikopterle dolaşırken, DTP’nin seçim gezisi sırasında yollar kesiliyor. Demokratik ülkelerde siyasi partilerin düşünceleri ne olursa olsun devlet taraf tutmaz. Vali’nin açıklamasını izledik. Parti binasına gaz atılmadığını, orantısız güç kullanmadığını söyledi. Sizler neler yaşandığına şahitsiniz. Sayın Başbakan DTP’yi terörize ederek, dışlayarak, çalışmalarını engellemeye çalışarak, seçim atmosferine sürüklemektedir. Kaos çıkmasına asla izin vermeyeceğiz. Engellemeleri halkımızla aşacağız. Bu halkın sesini sindirme politikasıyla kesmeye çalışırsanız, demokratik direnişimizi ortaya koyacağız. Bu seçimlerin kaosa değil, barışa, özgür geleceğe katkı sunmasını dileriz.”



‘Halkımız katılmayacak’



“Kimsenin iradesine ipotek koymuyoruz. ‘Hoş geldin’ diyeceğiz ama Başbakan beklentilere cevap vermediği için halkımız katılmayacak.

Başbakan bu yaşananları görmeli, sonra Diyarbakır’a gelmeli. Halkın tepkilerini siyasi partilere bağlamak etik değil.”

