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Yaşam

DTP milletvekilleri Yüksekova'da barışı sağladı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir hafta önce aralarında silahlı kavga çıkan Tekin ve Karael ailelerini DTP milletvekilleri barıştırdı.

28 Nisan 2009 03:00

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir hafta önce kavga ederek araları açılan Tekin ve Karael aileleri, DTP milletvekilleri sayesinde barıştı.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde 17 Nisan Cuma günü Tekin ve Karael aileleri arasında çıkan kavgada, 2'si silahla olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olaydan sonra Yüksekova İlçesi'nde bulunan DTP Milletvekili Hamit Geylani, Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş ve DTP Yüksekova İlçe Başkanı Arif Karay iki aileyi barıştırmak için Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde buluşturdu. İki ailenin büyükleri barış isteğini kabul etti.

DTP Milletvekili Hamit Geylani, Kürt halkının 30 yıldır verdiği özgürlük mücadelesinde Tekin ve Karael ailelerinin büyük bedeller ödediklerini belirterek şunları söyledi:

``Yüksekova'da yaşayan insanlarımız zulme ve sömürüye karşı büyük bedeller ödemişlerdir. Bu nedenle bizim birbirimizle hiçbir sorunumuz olmamalı. Bizim sorunumuz, dilimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi inkar edenlerle var. Binlerce köyümüzü yakıp halkımızı metropol köşelerine sürenlerle sorunumuz var. Artık gücümüzü birbirimizle uğraşarak tüketmemeliyiz. Eski ilkel anlayışlarımıza öncelikle gençlerimiz karşı çıkmalıdır.'' (DHA)

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