'DTP, MHP adayını destekliyor'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Sıradışı'nda DTP'nin MHP adayını desteklediğini iddia etti, rakiplerine ve medyaya 1 Mart'a kadar süre verdi.





Ülke TV'de Turgay Güler'in sunduğu Sıradışı programının konuğu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gökçek, CHP adayı Karayalçın'ın DTP ile ilişkilerine dikkat çekerken, MHP adayının DTP tarafından desteklendiği iddiasında bulundu.



Gökçek'in açıklamaları satır başları ile şöyle:



Herkes gibi ben de anket yapıyorum. Ben daha önce yaptığım anketler bire bir çıktı. Bu seçimde de ben diğer iki adayın toplamından fazla oy alacağım.



Karayalçın'ın katıldığı bir tv programında MHP adayının çok oy almasından yana olduğunu ancak MHP adayının yüzde 13 oy alabileceğini kendisini ifade etti.



Bugüne kadar Kanal D ve Star'ın bugüne kadar sağ cenahta birini desteklediği, milletin milli duygularından yana olduğu görülmüşmüdür. Oysa bugün bu medya Uğur Dünya defaatle Mahzur beyi ekrana çıkartıyor. Uğur Dündar'ın Mahzur beyi iğne ucu kadar sevdiğini kimse söyleyebilir mi? Millet bunu yiyor mu, Onların en büyük gayesi sağı ortadan ikiye bölüp Karayalçın'ı aradan çıkarmaktır. Bugün Ankara'da yapılan budur. Bugün devamlı olarak beni MHP ile tartıştırarak ya da karşı karşıya getirtmeye çalışıyorlar.



Ankara'da terörist hareketler başladı



Karayalçın'ın adaylığı ile birlikte Ankara'da terörist hareketler başladı. Karayalçın göreve geldiğinde bugün 40 bin kişi işe alacağını söylüyor. Bunu da var olanları işten çıkartıp onların yerine kendi görüşündeki kişileri alacaktır. Benim seçim bürolarımla birlikte oğlumun aracına saldırdılar. Bu kişiler sadece bana karşı değil aynı zamanda MHP'nin seçim bürolarına da zarar verdiler.



CHP'nin Çankaya belediye başkanı kendi ifadesinde belediyesinde CHP'den çok başka partilerden olduğunu belirtirken belediyedeki PKK'lıların varlığını itirafta bulunuyor.



Kürtler benim kardeşim



Kürt düşmanlığı yapmak alçaklıktır vatan hainliğidir. PKK'lılar ve PKK yanlıları ile Kürt kardeşlerimizi bir araya koymak mümkün mü. Kürt kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz dir. Diyarbakır Batman Şırnak'ta sel felaketinde en erken koşan biziz. Bingöl'deki depreme ilk giden yine biz olduk. Yıkılan okulu biz inşa ettik. Güneydoğu'de pek çok okulun tamiratını biz yaptık. Kürt kardeşlerimiz benim başımın tacıdır. DTP milletvekili bana tepki gösteriyor. Kürtlere sahip çıkmak onların tekelinde değil.



MHP'ye oy verin diyorlar



DTP'li Şırnak Milletvekili Ankara'da MHP adayını destekliyor ve kendi taraftarlarına da MHP adayına destek vermelerini söylüyor. Buna MHP'nin bir açıklama yapmasını bekliyorum. DTP Karayalçın'ın kazanmasının ardından bütün kadrolarını belediyeye yerleştirmeyi hesaplıyor. DTP'nin MHP adayını desteklemesi tam bir oyundur. Bunu MHP'li tabanın farkında olduğunu biliyorum. Oktay Vural ve Deniz Bölükbaşı'nın söylediği sözler akıl işi değil. Bugün iyi polis kötü polisi oynuyorlar. Mansur Bey elimde belge yok konuşmam diyor. Oktay bey ise sürekli açıklama yapıyor.



Gökçek, Karayalçın'ın vatandaşa yönelik vaatlerini değerlendirerek "Karayalçın ekonomiden anlamaz. Ben ayakları yere basan vaatte bulunurum. Bir bütçenin yüzde 15'ni vatandaşa vereceğini söylediği rakamdan haberi yok.



Gökçek, Karayalçın internet kullanmasını bilmiyor, Büyükşehir'in internet sitesine girse herşeyi görebilir, Referans olarak Turgut Altınok'tan aldığı bilgileri söylüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bütçesi bir de belediyeye bağlı kuruluşların bütçeleri vardır. Karayalçın bilmeden ortaya koyduğu rakamların gerçekle alakası yok.



Mehmet Altınsoy Ankara metrosunu yap işlet devret ile 428 milyon dolara ihale ederken kendisi bu ihaleyi reddetmiş ihaleyi bu kez anahtar teslim 709 milyon dolara ihale etmiştir. Aradaki farkın bir de faizi var. Karayalçın'nın sadece metroda Ankaralıya attığı kazık 1 katrilyon liradır.



Seçime kadar baronlar Ankara, İzmir ve hükümetle ilgili tereddütler oluşturmayı kendilerine borç biliyorlar. Ankara'da bundan sonra daha başka iddialar da ortaya çıkacak. Bu iddialardan biri de belki de Ankaraspor olacak. Ben bunların hiçbirinden kaçmıyorum.



1 Mart'a kadar süre



Ben hakkımda yapılan gerçek dışı açıklamalar için dava açmaktan çekinmem. Ben 70'e yakın davayı sayın Çölaşan'dan kazandım. Kazancımın önemli bir bölümünü de bu davalardan geliyor. Ben sürekli iddialara cevap veriyorum. Ben 141 tane proje ortaya koydum. Benim rakiplerimin ise ortada bir projesi yok. Ben sadece projelerimi açıklasam bu kez Gökçek kaçıyor diyecekler diye cevap veriyorum. Ancak 1 Mart'tan itibaren artık iftiralara cevap vermeyeceğim. Sadece projelerimi anlatacağım. Hakkımdaki tüm iftiralar ve cevaplarını da internette yayınlayacağım bana iftiraları soracakları da interneti adres göstereceğim.



Ankaragücü hayalimdi



Benim en büyük hayalim Ankaragücü idi muhteşem bir seyirci potansiyeli var. O seyirci ile takımı şampiyon yapma bile imkanı vardı. Ancak bu takımı alamadık. Bu yüzden de Ankaraspor'u bünyemize kattık. Onun yükselmesi için alt yapı oluşturduk. Büyükşehir'den bu külübe para aktarmadık. Büyükşehir ancak amatör külüplere para aktarabilir. Ankaraspor geçtiğimiz yıllarda şirket haline dönüştürüldü ve kendi gelir kaynakları oluşturuldu. Celal Doğan ve Sefa Sirmen de geçmişte bunları yaptı. Ankaraspor'un kendi gelirleri var ve benimle artık ilgisi kalmadı.



Doğan'a ilan verdiğim için özür dilerim



Melih Gökçek, Doğan medya grubuna tepki göstermesine rağmen o gruba bağlı internet sitelerine verilen reklamıyla ilgili evet doğrudur bundan dolayı özür diliyorum. Bu reklamların verilmemesi gerekirdi. Ben bunu hata olarak görüyorum. Çünkü Doğan medyasında Ankara Büyükşehir belediye başkan adayları ile ilgili lehte ve aleyhte çıkan haberlerle ilgili yaptırdığımız çalışma akıl almaz sonuçlar ortaya çıkardı. Bunlar tamamen CHP'li medya haline gelmiş. Karayalçın lehine haberler, Karayalçın kazansın diye Mansur beyi ön plana çıran haberler ve tamamen Gökçek aleyhine haberler. Bu haberleri de yapmak zorundalar. Çünkü baronlar böyle istiyorlar. Çünkü baronlar Ak Parti'nin artık başarılı olmasını istemiyor.



İddiası olan yargıya gitsin



Gökçek, Mesut Yılmaz'ın kendisine 50 tane müfettiş gönderdiğini belirterek: Bugün benim dokunulmazlığım yok. Hakkımda ne kadar dosya varsa yargıya gitsinler. Bugün ben yolsuzlukları yakalıyorum, yargıya veriyorum, görevden el çektiriyorum. Ama bu bazı medya tarafından suçlu şekilde kamuoyuna yansıtılıyor. Bizim gizlimiz saklımız yok. Bundan sonra şeffaflık projemiz var. Bütün ihaleleri internette yayınlatacağız, hakedişler de internette yayınlatacağız. Vatandaş da merak ettiği herşeyi istediği anda ulaşacak. Türkiye'nin en şeffaf belediyesi olacağız. Bundan sonra referanduma daha fazla önem vereceğiz. Belediye'nin belli rakam üzerindeki ihalelerini anlaşacağım bazı tv kanallarında canlı olarak yayınlatacağğım. Bütün şaibelerin sıfıra inmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Kömür gıda gibi yardımlar kim ne kadar karşı çıkarsa çıksın devam edecektir. Bir adım geri adım atmak söz konusu değildir. Bildiğimiz takdirde biz hiçbir vatandaşımızı aç ve sefil bırakmayız.



