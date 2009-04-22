DTP, Meclis'te sabaha kadar oturacak

Toptan: DTP'lilerin eylemi yarar getirmez

Eylem sabah saat 08:00'e kadar sürecek

Ufuk Uras da destek veriyor

23 Nisan etkinliklerinde AKP'ye protesto

İlk eylem DYP'den

HEP’liler de oturmuştu



DTP milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu’nda oturma eylemi yapıyor. DTP’lilerin oturma eylemi sabah saat 08.00’de sona erecek.DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş hem DTP’lilerin son günlerdeki operasyonlarda gözaltına alınmalarını protesto etmek hem de ‘halk iradesine sahip çıkmak’ için oturma eylemi yapacaklarını belirterek, “Bu demokratik tepkimizin ve mesajımızın doğru anlaşılmasını diliyor, TBMM’nin Kürt sorununda inisiyatif almasını bekliyoruz” dedi.Demirtaş, oturma eyleminin yarın sabah saat 08.00’de sona ereceğini kaydederken, yarın özel gündemli Genel Kurul toplantısına katılacaklarını ancak ‘AKP’yi protesto etmek’ için diğer 23 Nisan etkinliklerine katılmayacaklarını bildirdi. DTP’lilerin oturma eylemine ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras da destek verecek.DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, DTP milletvekilleriyle birlikte Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurul’da yapacakları oturma eylemiyle ilgili bilgi verdi. 29 Mart’ta yapılan seçimlerde kazananın Türkiye demokrasisi olduğunu belirten Demirtaş, “Ülkeyi, milliyetçi-otoriter tek parti rejimine doğru sürüklemeye çalışan AKP, önemli oranda geriletilmiştir. Bu demokratik toplumsal muhalefetin gelişimi açısından önemli bir aşamadır. Bütün engellemelere, yıldırma politikalarına ve AKP etrafında oluşturulan devlet ittifakına rağmen halkımız, demokratik iradesini net bir biçimde ortaya koyarak DTP’ye açık bir üstünlük kazandırmıştır” dedi.Seçimlerden sonra beklentilerinin hükümetin seçim sonuçlarını doğru okuması ve gereken dersi çıkarması yönünde olduğunu ancak yaşanan gelişmelerin tam tersi bir duruma işaret ettiğini kaydeden Demirtaş, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kutlama etkinliği yapmak isteyen kitleye saldırıldığını ve iki vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Demirtaş şunları kaydetti:“Seçim sonuçlarına tahammülsüzlüğün çok açık bir göstergesi olan bu saldırı furyası 14 Nisan’da partimize yönelik büyük gözaltı ve tutuklama operasyonlarıyla yeni bir aşamaya getirilmiştir. Şu ana kadar 200’ü aşkın partilimiz gözaltına alınmış, aralarında üç eşbaşkan yardımcımızın da bulunduğu 52 yönetici ve onlarca üyemiz tutuklanmıştır. Partimize yönelik bu operasyonlar kesinlikle hukuki değil siyasidir. Operasyon sandıktan çıkan iradeye bir saygısızlıktır ve aynı zamanda bu iradeyi tanımamadır. Bu operasyon, sandıktan çıkan özgür iradeyi kırmayı, DTP’nin muhalefet gücünü ezmeyi ve ülkemizin yeniden çatışmalı bir ortama doğru sürüklenmesini hedefleyen bir konsept dahilinde yürütülmektedir. Sandıkta DTP’nin yükselişini engelleyemeyenler bu kez partimizi demokratik siyasetin dışına itmek için harekete geçmiştir. Hükümet çok açık bir biçimde Kürt sorununun demokratik çözümünden yana olmadığını bu operasyonla bir kez daha ortaya koymuştur.”Demirtaş, DTP olarak ‘bu saldırılara’ karşı sessiz kalmayacaklarını ve demokratik haklarını sonuna kadar kullanacaklarını kaydeden Demirtaş, hem operasyonları protesto etmek hem de halk iradesine sahip çıkmak için ve çözümün adresinin Parlamento olduğunu hatırlatmak üzere bugün Genel Kurul çalışmaları bittikten sonra salonu ve sıralarını terk etmeyeceklerini bildirdi. Oturma eyleminin sabah saat 08.00’e kadar devam edeceğini belirten Demirtaş, “Bu demokratik tepkimizin ve mesajımızın doğru anlaşılmasını diliyor, TBMM’nin Kürt sorununda inisiyatif almasını bekliyoruz” dedi.Demirtaş’ın basın toplantısına, DP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Yazar Temel Demirel, yazar Fikret Başkaya, 78’liler Girişimi, Halkevleri, Çağdaş Hukukçular Derneği, İHD, Türkiye Barış Meclisi, KESK, SES, Tüm-Bel-Sen temsilcileri de katılarak destek verdi. ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras ayrıca DTP’li milletvekillerinin oturma eylemine Genel Kurul’da destek verecek.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Demirtaş, yarın 23 Nisan nedeniyle yapılacak özel gündemli Genel Kurul toplantısına katılacaklarını ancak diğer resmi törenlerde ‘AKP’yi protesto etmek için’ yer almayacaklarını bildirdi. Demirtaş, “Biz 23 Nisan’ı protesto etmiyoruz, AKP’nin politikalarını protesto etmek için etkinliklere katılmıyoruz” dedi.Bir soru üzerine 14 Nisan’dan sonra başlatılan operasyonların DTP’yi açık hedef haline getirdiğini kaydeden Demirtaş, DTP’lilere yönelik operasyonlarla Ergenekon soruşturmasının benzerliği ve ilgisinin olmadığını belirtti.Yurtdışında bulunan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün detaylarıyla ilgili olmasa da oturma eylemi hakkında bilgisinin olduğunu ve onayının alındığını belirten Demirtaş, Meclis Başkanı’nın eyleme ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “Meclis Başkanı ile izin almak için görüşmedik. Kişisel görüşleridir. Kendisine izin almak için herhangi bir başvuruda bulunmadık, sadece bilgilendirdik” karşılığını verdi. Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un Güneydoğu ziyaretinin hatırlatılması üzerine de “Yeni bir operasyonun habercisi olmasın” değerlendirmesinde bulundu. Basın toplantısının ardından DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın eşi Sabahat Kaplan DTP’li milletvekillerine karanfil dağıttı.Genel Kurul daha önce de milletvekillerinin oturma eylemine sahne olmuştu.İşte Meclis Genel Kurulu’ndaki oturma eylemleri:6 yıl aradan sonra bir kez daha oturma eylemine sahne olması beklenen TBMM’de, 2002 yılında DYP Karabük Milletvekili Mustafa Eren Meclis Genel Kurul Salonu’nda oturma eylemi yapmıştı. Eren, Karabük Demir-Çelik İşletmeleri’nin (KARDEMİR) kapanma noktasına gelmesinde sorumlu olarak gördüğü hükümeti protesto etmek için Meclis Genel Kurul Salonunda oturma eylemi yapmış, dönemin DYP Genel Başkanı Tansu Çiller de kendisine “Boş sandalyeler arasında bir savaşçı” diye seslenerek destek vermişti.DYP’li Eren’in iki gün süreyle Meclis Genel Kurulu salonunda oturma eylemi yapmasının yanı sıra Meclis, daha önce de bu tür eylemlere sahne oldu. Kapatılan HEP’in bazı milletvekilleri, yargılanmak için dokunulmazlıklarının kaldırıldığı gün geceyi Meclis’te geçirmişti. (aa, anka)