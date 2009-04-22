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Politika

DTP, Meclis'te oturma eylemine başladı

DTP milletvekilleri, "partilerine yönelik gözaltı ve tutuklamaları protesto etmek" amacıyla TBMM Genel Kurulunda oturma eylemine başladı.

22 Nisan 2009 03:00

DTP milletvekilleri, "partilerine yönelik gözaltı ve tutuklamaları protesto etmek" amacıyla TBMM Genel Kurulunda oturma eylemine başladı. 

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TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, 1 Mayıs'ın, "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil ilan edilmesine ilişkin kanun tasarısının yasalaşmasının ardından birleşimi kapattı.

Milletvekillerinin dışarı çıkmasına karşın DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve 20 milletvekili ile ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, sıralarından kalkmadı.

Bazı milletvekillerinin, Genel Kuruldan çıkmadan önce DTP'li vekillerin yanına gelerek, tokalaştığı görüldü.

Çok sayıda gazetecinin görüntü aldığı oturma eyleminde, bazı DTP'liler gazetecilere el sallayarak, bazıları ise zafer işareti yaparak poz verdi.

Sabaha kadar sürecek

DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, daha önce yaptığı açıklamada, "Parlamento üyeleri olarak, hem operasyonları protesto etmek, hem halk iradesine sahip çıkmak ve çözümün yerinin parlamento olduğunu hatırlatmak için Genel Kurul çalışmaları bittikten sonra salonu ve sıralarımızı terk etmeyerek sabah saat 08.00'e kadar oturma eylemi yapacağız" demişti.

23 Nisan törenlerine katılmayacaklar

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili düzenlenecek resmi törenlere katılmayacaklarını dile getiren DTP Grup Başkan Vekili Demirtaş, amaçlarının 23 Nisan'ı değil, AKP'yi protesto etmek olduğunu söyledi.


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