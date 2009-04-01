DTP Mardin'de seçimin iptalini istedi

Mardin AKP adayı Beşir Ayanoğlu'nun yaklaşık 3 bin oy farkla seçimi kazanması ardından DTP'liler bir okulun çöplüğünde partilerine verilen ve yakılmış oyların bulunduğu öne sürerek seçimlerin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.



Mardin'de 15 bin 126 oy alan AKP'li Beşir Ayanoğlu Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. AKP ardından aldığı 12 bin 198 oyla DTP'li Enver Ete ikinci sırada yer alırken, DTP'liler kendilerine atılan oyların yakılmış olarak çöplükte bulunduğunu öne sürerek Mardin merkezde seçimlerin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. DTP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkan adayı Enver Ete, İl Başkanı Hilmi Öncü, bir okul çöplüğünde bulunan ve yakılmış oy pusulalarını gösterdi.



DTP'li aday Enver Ete, kendilerine verilen ve geçersiz olduğu öne sürülen oyların Evren Mahallesi'ndeki Abdulhamit İnci İlköğretim Okulu'nun çöplüğünden çıktığını iddia etti. Ete, şöyle dedi:



“Mardin'de demokratik bir seçim istiyorduk. Ancak, özellikle partimize mensup kişiler baskı altına alınarak zorluklar çıkarılmıştır. Arkadaşlarımız görevli oldukları halde sandık başından dışarı çıkartılarak oyların sayımı yapılmıştır. Aldığımız ihbar üzerine Abdulhamit İnci İlköğretim Okulu'nda kullanılan oylar ateşe verilmiş ve çöplüğe atılmış olarak bulunmuştur. İşte AKP'nin demokratik seçimi budur. Bu durumda Mardin seçimin iptali için başvuruda bulunduk. Avukatlarımız çalışmalara başladılar gerekli her türlü hukuki işlem yapılacaktır.''

