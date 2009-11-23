DTP lideri Türk'ten İzmir'de düşündürücü yorum

T24 - 'Eğer bu şekilde devam ederse sadece İzmir'le kalmaz diğer kentlere de sıçrar. O zaman üzüntü verir ve zorlayıcı bir durum olur'





DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, İzmir´de dün yaşanan olaylarla ilgili ``Eğer bu şekilde devam ederse sadece İzmir´le kalmaz diğer kentlere de sıçrar. O zaman üzüntü verir ve zorlayıcı bir durum olur'' diye konuştu.

Doğan haber Ajansı Muhabiri´nin dün İzmir´de yaşananlarla ilgili sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, partisine karşı belirli bir kesimin planlı bir saldırı yürüttüğünü önesürdü. Olayları önlemede polisin de yetersiz kaldığını iddia eden Türk, ``Böyle bir süreçte adeta hazırlıklı bir saldırıyı maruz kalmamız, milliyetçi, ırkçı, sivil faşistlerin bu ülkedeki sorunların çözümünü engellemeye yönelik güçlü bir direniş ortaya koyduklarını gösteriyor. Böyle bir mantığın aslında Türkiye´nin ne barışa ne kardeşliğe ne de demokrasinin gelişmesine katkısı var. Bu ortam tamamen Türkiye´yi kaosa sürüklemektedir. Bin yıldır kardeş olarak yaşan Türk-Kültür halkını karşı karşıya getirmeye çalışan bir provakosyondur, eylemdir. Biz, barıştan demokrasiden rahatsız değiliz. Ama bunun böyle bilinmesi gerekiyor ki böyle bir yaklaşım bizi zorlamaz, biz yine dolaşıp düşüncelerimizi aktaracağız. Ama şimdi bunu yaptığınız zaman diğer yerlerde de farklı hassasiyetler olabileceğini, yani orada çalışma yapacak siyasi partilerin de bu sefer farklı durumlarla karşı karşıya kalabileceğini anlamamız gerekiyor. Bin yıldır birlikte yaşayan halkın kardeşliğini herkesin görmesi ona göre tedbirler alması gerekir. Ben bugün buraya geldim. Binlerce kişi beni karşıladı. Binlerce insan bizimle yürüyor. Sayın Baykal, sayın Bahçeli bir yerlere gittiği zaman o konvoyları da bulamayacaklar. Orada daha büyük kaos, gerginlik ortaya çıkacak. Bütün bunların hesaplanması gerekir'' dedi.

İzmir´de yaşanan olaylarda polisin seyirci kaldığını ileri süren Türk, ``Tahrikkar bir tutum sergilediler. Müdürlerinden talimat almadıkları için engel olmamışlar. DTP olduğu için mi bu vurdum duymazlık? Bunlar doğru değil. Gittiğim her yerlerde, gezdiğim her yerde `provokasyona gelmeyin. Biz meselemezi ikna ederek, anlatarak ortaya koyacağız' diyorum. Eğer bu şekilde devam ederse sadece İzmir´le kalmaz diğer kentlere de sıçrar. O zaman üzüntü verir ve zorlayıcı bir durum olur'' diye konuştu.

Türk, yemeğin ardından DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ile birlikte partililerle buluşmak üzere Manisa´ya geçti.