DTP kriterleri: Kürtçe bilecek, çok eşli olmayacak

DTP’de ‘kaleler’e süpriz adaylar

Başbakan Erdoğan'ın son günlerde DTP'yi hedef alan söylemleri ve bazı Güneydoğu illerine yaptığı ziyaretlerin ardından DTP de harekete geçiyor. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve eşbaşkan Emine Ayna, milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri ile birlikte 14 gün sürecek seçim gezisine çıkıyor. 7 Aralık'a kadar sürecek seçim gezilerinde DTP'li milletvekilleri ve yöneticiler 14 il ve 28 ilçede halkla bir araya gelecek.Seçim gezilerine 23 Kasım'da Hakkari ve Yüksekova ile başlayacak olan DTP'li yöneticiler, 24 Kasım'da Van, Başkale, 25 Kasım'da Ağrı, Erciş, Patnos, 6 Kasım'da Iğdır, Doğubeyazıt 27 Kasım'da Kars, Digor, 28 Kasım'da Ardahan, Göle 29 Kasım'da Tekman, Hınıs, Karayazı, Karaçoban, 30 Kasım'da Bingöl, Solhan, Karlıova, Karakoçan, 1 Aralık'ta Muş, Varto, Bulanık, Malazgirt, 2 Aralık'ta Bitlis, Tatvan, Baykan, 3 Aralık'ta Siirt, Kurtalan, 4 Aralık'ta Şanlıurfa, Siverek, Hilvan, 5 Aralık'ta Gaziantep, Suruç, Birecik, Nizip, 6 Aralık'ta Adana, Ceyhan, İskenderun, 7 Aralık'ta da Mersin ve Tarsus'a gidecekler.DTP'liler yapacakları ziyaretlerde, son günlerdeki söylemleri ile DTP'yi hedef alan Başbakan Erdoğan'ı şikâyet edecekler. DTP'liler bölge halkına Erdoğan'ın barış, demokrasi ve istikrar söylemleriyle ve "Kürt sorunu vardır, bizim de sorunumuzdur" diyerek iktidara geldiğini ancak iktidar olduktan sonra söylemlerinin aksine uygulamalarda bulunduğunu dile getirecek ve "Partimizin her zamankinden fazla halkımızla buluşması, politikalarını halka mal etmesi ve iyi bir yükselme trendi yakalayarak halk tarafından sahiplenmesi; statükocu devlet anlayışını ve AKP hükümetini ciddi bir şekilde ürkütmüştür. AKP tek rakip olarak DTP'yi görmüş, seçim stratejisini DTP üzerinden sürdüreceğini itiraf edecek bir pratiğe sürüklenmiştir."mesajı verecekler.Bu arada DTP Seçim Komisyonu da aday kriterlerini belirledi. DTP'de adaylık başvuruları 20 Kasım Cuma günü itibariyle başlarken, DTP'de aday adayları önce sözlü mülakata çağrılacak ardından da sivil toplum örgütleri ve partililerden oluşan Özgür Seçim Platformu'nun karşısına çıkacak.Platform üyelerinden en fazla oy alan 3 aday komisyonun teklifi ile Seçim Komisyonu'na bildirilecek. DTP'de adayların Ocak ayından itibaren netleşmesi bekleniyor. Yüzde 40 kadın kotası uygulayacak olan DTP, kadın adayları teşvik etmek için başvuru ücreti almayacak. DTP çok eşli adayların başvurularını da kabul etmeyecek. DTP'nin adaylık kriterleri arasında ise başvurduğu il ya da ilçede sevilmesi, Kürtçe bilmesi de yer alıyor.