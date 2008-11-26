'DTP kapatılırsa AB hayal'

Lagendijk, DTP kapatılırsa Türkiye'nin AB sürecinin tıkanacağını söyledi, MHP'nin olumlu tutumunu kapatma davasında da sürdürmesini istedi.



Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamentosu Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk dün ziyaretlerde bulundu. Başbakan Tayyip Erdoğan'la da 20 dakika görüşen Lagendijk'e CHP lideri Deniz Baykal ise randevu vermedi. Lagendijk, DTP ziyaretinde DTP'nin kapatılması durumunda Türkiye'nin AB'ye girmesinin hayal olacağını kaydederek:

"DTP'nin meclis çatısı altında olması çok önemli. Kapatılırsa Türkiye'yi AB'ye istemeyenlerin eli güçlenir. Kürt sorunu çözülmüyor, parti kapatılıyor diyerek, AB kapısını kapatmaya çalışacaklardır. AB süreci tıkanır."



DTP lideri Ahmet Türk de artan sokak protestolarından kaygı duyduklarını belirtirken, DTP'nin 'bugünkü misyonu ve rolü' sorusu üzerine "DTP, Kürt sorununun çözümünde önemli bir misyona sahip. Kapatılması durumunda çok ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır. Kürtlerin AKP'ye güveni, inancı kalmadı" dedi.



Lagendijk de "Bu konuda bizim de endişelerimiz var. Bunu AKP ile açıkça konuşacağız" karşılığını verdi. DTP'nin demokratik özerklik projesini incelediğini söyleyen Lagendijk, "Projede ademi merkeziyetçi bir çözüm ortaya konuluyor. Değerlendirilmesi önemli" diye konuştu.



Lagendijk, MHP'de ise partinin anayasa değişikliğindeki olumlu tutumunu DTP davasında sürdürmesini istedi.

