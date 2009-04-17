DTP İstanbul İl Başkanı Aksoy gözaltında

DTP İstanbul İl Başkanlığı binasında polis tarafından yapılan arama sona erdi. İl Başkanı Halil Aksoy gözaltına alındı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden alınan arama kararı çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'ndaki DTP İl Başkanlığı binasına operasyon düzenledi.



Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, parti merkezinin kapıları çilingir yardımıyla açılarak içeride 7 saat süreyle geniş çaplı arama yapıldı. Aramalar sırasında, parti binasının çevresinde emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.



Aramalarda, 5 bilgisayar ile çok sayıda evrak ve dokümana el konuldu. DTP İl Başkanı Halil Aksoy da gözaltına alındı.



Parti binasında tamamlanan aramaların ardından basın mensuplarına açıklama yapan Avukat Hüseyin Çalışır, yapılan uygulamaların yasal olmadığını, demokrasiye aykırı olduğunu savundu.

