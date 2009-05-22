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Politika

DTP ile CHP'nin 'Kürt sorunu' buluşması

DTP lideri Türk, yemekte buluştuğu CHP Genel Sekreter Yardımcısı Değer'den Kürt sorunuyla ilgili sorumluluk almasını istedi

22 Mayıs 2009 03:00

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Değer dün akşam yemeğinde bir araya geldi. Ahmet Türk, Kürt sorunuyla ilgili olarak CHP'ye sorumluluk alması talebini iletti.

 
19 Mayıs törenlerinde protokolde yer alarak diyalog ortamını desteklediğini gösteren, Kürt sorununun çözümünde CHP'ye de büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen ve Baykal'ın anadilde dilekçeye ilişkin önerisini olumlu bulan DTP lideri Ahmet Türk, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Değer'le dün akşam yemeğinde buluştu.

Türk'ün, "CHP’ye tarihi bir sorumluluk düşüyor. Düne göre bugün bazı şeyleri gündeme getirmesini, tartışmasını olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum " ifadelerinin ardından CHP ile temas kuran DTP’de, akşam yemeğine Türk ile birlikte Muş Milletvekili Sırrı Sakık da katıldı.

Aylar önce AKP'li Dengir Fırat'la yemek yiyen Türk'ün bu kez CHP'den bir isimle buluşması merak uyandırırken Türk, eski Diyarbakır milletvekili olan CHP'li Değer'le buluşmasının siyasi anlam taşımadığını savundu.

Türk, "Değer benim 30 yıllık arkadaşım ve avukatım. Öyle siyasi bir şey aramaya gerek yok. Cezaevinde olduğum dönemlerde avukatımdı. Babası benim dostum. Milletvekili arkadaşım, öyle zaman zaman dostlarla yemek yiyoruz" dedi.

CHP'li Mesut Değer de, görüşmenin Ahmet Türk'ün talebi üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Yemekte, Ahmet Türk'ün CHP'ye yönelik Kürt sorunuyla ilgili sorumluluk mesajı ilettiği öğrenildi.

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