DTP İl Başkanı gözaltına alındı

Demokratik Toplum Partisi (DTP) İzmir İl Başkanı Mukaddes Kubilay, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a ‘sayın’ dediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir basın açıklamasında, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a, ‘sayın’ dediği için hakkında yakalama kararı çıkartılan Mukades Kubilay'ın, sabah saatlerinde Adnan Menderes Havalimanı'na geleceği bilgisini aldı.
Takip başlatan ekipler, Mukaddes Kubilay'ı havalimanında yakaladı. Gözaltına alınan Kubilay, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.