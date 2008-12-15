DTP heyeti Neçirvan Barzani ile görüştü

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk başkanlığındaki heyet, Kuzey Irak'taki temaslarını sürdürüyor.



Heyet, Kuzey Irak bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani ve bölgesel yönetimin başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Barzani ile aşbakanlık binasındaki görüşme, basına kapalı olarak yapıldı ve yaklaşık bir saat sürdü.



Görüşmede Kürt sorunu ve PKK'lı teröristlere karşı düzenlenen sınır ötesi harekat ve Türkiye ile Kuzey Irak yönetimi arasındaki ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.



DTP heyeti, bugün Erbil'den, Süleymaniye kentine geçerek burada da Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden yetkililerle bir araya gelecek.



DTP'li Sabahat Tuncel, bugün Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile de görüşeceklerini söyledi. Dün bu görüşmenin Bağdat'ta gerçekleşeceği belirtilmişti.

