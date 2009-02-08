DTP Hakkari İl Başkanvekili gözaltına alındı

DTP Hakkari il Başkanvekili Melek Atan, Emniyet Müdürlüğü Terörle Müdacele Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Emniyettteki sorguları süren Atan ve DTP üyesi Ali Abi'nin bugün adliyeye çıkartılması bekleniyor.



Terörle Mücadele Şube ekipleri, dün gece saatlerinde DTP İl Başkanvekili Melek Atan ile Parti üyesi Ali Abi'nin evlerine baskın düzenledi. Baskında Melek Atan ile Ali Abi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğüne götürülen Atan ve Abi'nin bugün adliyeye getirilmesi bekleniyor. DTP'lilerin gözaltına alınma gerekçeleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

