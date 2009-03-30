DTP Güneydoğu'da belediye sayısını 8'e çıkardı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Diyarbakır başta olmak üzere DTP’nin elinde bulunan Doğu ve Güneydoğu illerini alma kampanyası geri tepti.

2004 seçimlerinde Diyarbakır, Batman, Hakkari, Şırnak ve Tunceli illerini alan DTP, kalelerini korumanın yanı sıra, Siirt, Iğdır ve Van'ı da aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre DTP 8 il ve 51 ilçede seçimlerden birinci çıktı.



Diyarbakır yine DTP’nin



Erdoğan’ın özellikle ‘İstiyorum’ dediği Diyarbakır’da AKP adayı Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Kuzu yüzde 43 oy aldı ancak, bu seçimleri kazanmasına yetmedi. 2004’te yüzde 58.30 oy alan DTP adayı Osman Baydemir, yüzde 65.4 oyla yeniden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.





Tunceli’de yardım yetmedi



Seçim öncesi beyaz eşya ve mobilya dağıtımı ile gündeme gelen Tunceli'de de yine DTP Belediye Başkan adayı Edibe Şahin yüzde 30.0’la seçimi kazandı. Şahin 2004 seçimlerinde yüzde 35.78 oy almıştı.

Kentteki 62 sandıkta 12 bin 649 oy kullanıldı. DTP adayı Şahin 4 bin 293, bağımsız aday Murat Kur 3 bin 340, AKP 2 bin 926 ve CHP 2 bin 44 oy adı.



Batman, Şırnak ve Hakkâri de DTP’nin



DTP Batman, Şırnak ve Hakkari’de de belediye başkanlıklarını kazandı. Batman’da DTP adayı Nejdet Atalay yüzde 59.67 ile en yakın rakibi AKP adayına 20 bin oy fark attı. DTP Batman’da geçen yerel seçimde yüzde 73.15 oy almıştı.



Şırnak’ı da yüzde 53.64’le kazanan DTP, Hakkari’de ise Fadıl Bedirhanoğlu ile oyların yüzde 78.97’sini alarak belediye başkanlığını kazandı. DTP geçen seçimde Şırnak’ta yüzde 40.86, Hakkari de ise yüzde 61.45 oy almıştı.



Azeri oyları bölündü, DTP aradan sıyrıldı



Iğdır'da Azeri kökenli AKP'li Nurettin Aras ile MHP adayı Ali Ekber Yeşil'in çekişmesi sonucu DTP adayı Mehmet Nuri Güneş aradan sıyrılarak seçimi kazandı. AKP ve MHP'liler birbirlerine sopalarla saldırırken 1 kişi yaralandı.

Iğdır'da 2004 seçimlerinde MHP'den Nurettin Aras yüzde 42.19 ile birinci parti çıkmıştı. Bu kez DTP'den Mehmet Nuri Güneş yüzde 36.73 ile birinci oldu. MHP ise yüzde 29.39 ile üçüncü parti konumunda.



Iğdır'da 2004 seçimlerinde MHP'den kazanan ve daha sonra AKP’ye geçen Belediye Başkanı Nurettin Aras ile MHP’nin aday gösterdiği Ali Ekber Yeşil’in taraftarları, seçimi kaybedince birbirlerini suçladı. Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki AKP seçim bürosuna giden bir grup MHP’li, “Sizin yüzünüzden seçimi DTP kazandı” diye çıkışınca ortalık gerildi ve iki taraf taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı



Van'da geçen yerel seçimi AKP adayı Burhan Yenigün yüzde 53.90 ile seçimi kazanmıştı. DTP ise yüzde 40.94 oy almıştı. Bu seçimdeYenigün AKP’den yine aday oldu, ancak DTP adayı Bekir Kaya yüzde 52.12 ile belediye başkanlığını kazandı.



Siirt’te ‘enişte’ye oy yok



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın memleketi olan Siirt'te de AKP Belediye Başkanlığı’nı DTP'ye kaptırdı. 2004’teki yerel seçimlerde AKP adayı Mervan Gül, yüzde 53.53 ile seçimi kazanırken, DTP adayı Selim Sadak ise yüzde 42.83 ile ikinci olmuştu. DTP adayı Sadak bu kez yüzde 49.43 ile belediye başkanlığını kazandı.

