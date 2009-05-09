DTP, Gül'ün mesajından umutlu

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk, Mardin Bilge köyüne taziye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Kürt sorunu çözülmeli, fırsat kaçırılmamalı" sözlerini, "Sorununun ismini açıkça ortaya koyarak gündeme getirmenin zamanıdır. Umutluyum" dedi.



Türk, beraberinde milletvekilleri Sırrı Sakık ve Akın Birdal ile 44 kişinin öldürüldüğü Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde taziye ziyaretinde bulundu.



Yakınlarını kaybeden köylülerle görüşen Türk, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden sevgiyi, kucaklaşmayı, kardeşleşmeyi esas alacak bir politika ve eğitim sisteminin devreye sokulması gerektiğini söyledi.



Bu olayla ilgili basında çok farklı tartışmaların yapıldığını belirten Türk, "Üzülüyoruz. Aslında bu olayı tarif etmek kolay değil. Çok yönlü bakıldığında bunun bir töre, bir namus olayı olmadığı, çok yakın akraba olan bu aileler arasında meydana gelen bir husumet olduğunu görmekteyiz. Bu husumeti de izah etmek mümkün değil. Ancak ülke geneline baktığımızda toplumun bir bütün olarak cinnet geçirdiğini görüyoruz. Bu olay elbette büyük bir olay, vahşet. Bugün yaşanan olayları tarif etmek mümkün değil" dedi.



Bu tür olayların nedenlerinin düşünülmesi gerekiğini ifade eden Türk, "Toplumda bir başkalaşım olduğunu görüyoruz. Bir bütün olarak bu meseleleri önümüze koymamız gerek. Gün geçtikçe halklar arasında, toplumlar arasında, komşular arasında ve hatta kardeşler arasında sorun olduğunu görüyoruz. Özellikle ekonomik krizlerin yoksulluğun olduğu zamanlarda, kardeşler arasında dahi sorunlar olduğunu görüyoruz. Bunların tamamını bir bütün olarak önümüze koyup değerlendirip, önlem almamız gerekiyor" diye konuştu.



Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün Prag dönüşü yaptığı "İster terör, ister Güneydoğu, ister Kürt meselesi deyin, bu Türkiye'nin birinci sorunudur. Halledilmesi lazımdır" açıklamasını da olumlu bularak, "Sorununun ismini açıkça ortaya koyarak gündeme getirmenin zamanıdır. Umutluyum" dedi.



"Koruculuk sistemi kalkmalı"



Ahmet Türk, partilerinin ve İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) koruculuk sitemiyle ilgili araştırmaları bulunduğunu belirterek, devletin güvenlik güçleri olduğunu, bunların da insanların yurttaşlık hakkını doğru kullanması konusunda gücü olduğunu dile getirdi.



Bilge köyünde yaşananların namus ve töre cinayetiyle izah edilemeyeceğini ifade eden Türk, "Dünyanın hiçbir yerinde köy koruculuk sistemi, devletin güvenlik gücünün yerine geçemez. Öyle bir mantığı geliştirirseniz, durum vahim olur" dedi.



"Koruculuk sistemini kaldırmak gerekmektedir" diyen Türk, bu insanların mağdur edilmesini istemediklerini savunarak, "Elbette bu insanların da mağdur edilmesini istemiyoruz. Yeter ki insanlar bu silahları alırken, çevrelerine zarar vermeyecek bir anlayışı gerçekleştirsinler" diye konuştu.



Türk ve beraberindekiler açıklamanın ardından mezarlıkta dua ettikten sonra köyden ayrıldı.