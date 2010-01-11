'DTP gibi BDP de Türkiye partisi'

Barış ve Demokrasi Partisi Başkanı Demir Çelik, ''Dün DTP Türkiye partisiydi, bugün de BDP Türkiye partisi'' diye konuştu.



Barış ve Demokrasi Partisi yöneticileri bir basın toplantısı düzenledi.



BDP Genel Başkanı Demir Çelik, DTP ile aynı misyondan gelen bir siyasal geleneğe sahip olduklarını anlattı.



Çelik, ''Dün de DTP türkiye partisiydi bugün de BDP. Ama dün bir kısım önceliklerinden dolayı bunu uluslararası siyaset arenasına taşıyan rolünü doğru oynayamadı'' diye konuştu.



BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise, partilerinin Meclis’e girdiklerinden beri kabul edilmediğini ve değişik sözlere, fikirlere tahammül beklediklerini söyledi.