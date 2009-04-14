DTP Genel Başkanı Türk’ten operasyonlara tepki



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması ile ilgili, "Bu operasyon, seçim sonuçlarına Hükümetin tahammülsüzlüğünün çok açık bir göstergesidir" dedi.



Türk, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, başta Diyarbakır ve Batman olmak üzere birçok ilde, aralarında partilerinin genel başkan yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda arkadaşlarının gözaltına alındığını, Gün TV'ye baskın yapıldığını söyledi.



Bu gelişmelerin kendilerini kaygılandırdığını belirten Türk, "Operasyonu tetikleyen bizzat Sayın Başbakan'ın seçimler sonrası yaptığı ve bizi hedef gösteren açıklamalarıdır. Bu operasyon, seçim sonuçlarına Hükümetin tahammülsüzlüğünün çok açık bir göstergesidir" diye konuştu.



Operasyonun, hukuk ve demokrasi dışı olduğunu öne süren Türk, şöyle devam etti:



"Altını çizerek söylüyoruz ki bu saldırı, partimizi demokratik siyasetin dışına çıkarmaya yönelik konseptin bir parçasıdır. Şunu herkes iyi bilmelidir ki hiçbir güç bizi bu onurlu demokrasi ve barış mücadelesinden alıkoyamayacaktır. Bedeli ne olursa, büyük bir cesaret ve kararlılıkla demokratik duruşumuzdan asla taviz vermeksizin mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Operasyonlar ve gözaltılar derhal son bulmalı ve arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."





Yerel seçimlerde sandıktan çıkan en önemli sonucun "değişim ve çözüm" olduğunu ifade olmasın" dedi.

