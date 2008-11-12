DTP Genel Başkanı Türk hakkında fezleke

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk'ün “terör örgütünün propagandasını yaptığı” gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ekimde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi'nin önünde aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının da bulunduğu bir grupla yaptığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle DTP Genel Başkanı Ahmet Türk hakkında başlattığı incelemeyi tamamladı.



Başsavcılık, Türk'ün Terörle Mücadele Kanunu'nun “terör örgütünün propagandasını yapma” suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.



Fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.



FEZLEKENİN BİR ÖRNEĞİ YARGITAY'DA



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekenin bir örneğini DTP hakkındaki kapatma davası dosyasına konulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na gönderdiği bildirildi.

