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Politika

DTP: Federasyon istemiyoruz

Demokratik Toplum Partisi, federasyon istedikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı

30 Ekim 2008 02:00

Demokratik Toplum Partisi'nden (DTP) yapılan yazılı açıklamada, "DTP'nin federasyon istediği yönündeki iddialar doğru değil, tamamen çarpıtmadır" denildi.
Açıklamada, TBMM'ye, bakanlıklara ve milletvekillerine gönderilen "DTP'nin Kürt Sorununa İlişkin Demokratik Çözüm Projesi" başlıklı kitapçığın medyada "çarpıtıldığı" savunularak, şunlar kaydedildi:
"Önyargılı bir yaklaşımla DTP 'federasyon istemekle' suçlanmaktadır. Ancak DTP'nin ne programında, ne söylemlerinde ne de ortaya koyduğu projelerde federasyonu öngören bir yaklaşım bulunmamaktadır. Kaldı ki federasyon, Türkiye'nin üniter yapısı içerisinde Kürt sorununun sivil, demokratik yöntemlerle çözümünü savunan, demokratik cumhuriyetle gerçek bir kardeşleşmenin sağlanacağına inanan DTP'nin politikalarıyla da çelişmektedir. Bu nedenle DTP'nin federasyon istediği yönündeki iddialar doğru değil, tamamen çarpıtmadır."

DTP'den bölücü broşür

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