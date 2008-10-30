DTP eyleme belediye ile hazırlanıyor

Demokratik Toplum Partisi (DTP), Abdullah Öcalan'a uygulandığını öne sürdüğü kötü muameleye dikkat çekmek ve Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözüm bulunması istemiyle Diyarbakır'da 1 Kasım'dan itibaren başlatacağı 2 günlük oturma eyleminin hazırlıklarına başladı.



Oturma eyleminin yapılacağı Batı Kent Kavşağı'nda belediyeye ait iş makinaları zemin düzeltmesi yaparken, seyyar tuvalet ve çadırlar kuruldu. DTP İl Başkanı Necdet Atalay, ‘sivil itaatsizlik eylemi' için resmi başvuru yaptıklarını ancak şimdiye kadar yanıt alamadıklarını söyledi.



DTP'nin Diyarbakır'da yapacağı ve Genel Başkan Ahmet Türk'ün yanı sıra, Emine Ayna ve DTP'li milletvekilleri, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti meclisi üyeleri, il başkanları ve yöneticilerinin katılacağı 2 günlük oturma eyleminin gerçekleşeceği alanda hazırlıklar başladı. 1 Kasım'da başlayacak ve 3 Kasım'da basın açıklaması ile sona erecek oturma eyleminin yapalacağı Batı Kent Kavşağı'ndaki iş mikinaları alan düzeltme çalışmalarına başladı. Belediyeye ait iş mikanaları alanda çalışıp mucur dökerken, diğer yandan eylemciler için seyyar çadır ve tuvaletler kuruldu.



Çalışmaları yerinde denetleyen DTP Diyarbakır İl Başkanı Necdet Atalay, yapacakları ‘sivil itiatsizlik' eyleminin 2 amacı bulunduğunu anlattı. Atalay, “Birinci amacı; 25 yıldır adına ‘terör' denerek silah, operasyon, imha ve tezkerelerle çözülmeye çalışan Kürt sorununa dikkat çekmek. Sorunun demokratik ve barışçıl yöntemlerle, diyalog ile çözülmesi için dikkat çemmek. İkincisi İmralı'da bulunan Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan kötü muameleye dikkat çekmek. Öcalan'ın bulunduğu şartlara dikkat çekmek için bu eylemi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.



İl Başkanı Atalay, cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak olan eylem için çadırlar kurucaklarını ve ziyaretçilerin eyleme destek ziyaretlerinde bulunacaklarını da söyledi. Atalay, eylemi yapmak için resmi başvuru yaptıklarını şimdiye kadar yanıt alamadıklarınıda belirterek, “Yaptığımız şifai görüşmelerde sorun çıkacağını sanmıyorum. Eylemin gerçekleşeceği alan uygun bir alandır” diye konuştu.

