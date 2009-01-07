DTP, Ergenekon soruşturmasına sevindi

Ergenekon soruşturması kapsamındaki 10'uncu dalgada gözaltına alınan isimler DTP tarafından “sevindirici” bulundu.



DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, Ergenekon’un Susurluk’la bağlantısının açık olduğunu belirtirken Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, “Generallerin adının Ergenekon’a karışması rastlantı değil” dedi.



Özçelik, DTP’li Akın Birdal, Şerafettin Halis ve Hamit Geylani ile birlikte Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Ergenekon soruşturması kapsamında yaşanan son gözaltılara ilişkin soruları yanıtladı. Ergenekon soruşturmasını sevindirici bulduklarını belirten Özçelik, “Ergenekon’un Susurlukla bağlantısının olduğu açık. Bu çerçevede Susurluk’un yeniden ele alınması doğru olacaktır. Susurluk Araştırma Komisyonunun raporları incelenmeli” dedi.



DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ise, Ergenekon türü örgütlenmelerine neden olanın sistemin kendisi olduğunu belirterek, soğuk savaş sonrası NATO ülkeleri içinde bu tür örgütlenmelerle yüzleşmeyen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. “Türkiye hukuk devleti olacaksa kuralları biliniyor” diyen Birdal, Ergenekon’a generallerin adının karışmasının ise şaşırtıcı olmadığını söyledi. Birdal “Generallerin adının Ergenekon'a karışması rastlantı değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihi, darbeler tarihi, çatışma ve şiddetin olduğu tarihtir. Bu tarih, hukuk dışı yapılanmayı besliyor" diye konuştu.