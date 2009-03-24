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Politika

DTP: Diyarbakır Valisi hiç sopa yememiş

Nevruza 500 bin kişinin katıldığını iddia eden DTP'lilerden Diyarbakır Valisi'ne sayı eleştirisi: Vali ya sayı saymasını bilmiyor ya da hiç sopa yememiş.

24 Mart 2009 02:00

Nevruza 500 bin kişinin katıldığını iddia eden DTP'lilerden Diyarbakır Valisi'ne sayı eleştirisi: Vali ya sayı saymasını bilmiyor ya da hiç sopa yememiş. 


DTP’liler Diyarbakır’da kutlanan Nevruz’a katılım sayısını valiliğin 70 bin kişi olarak açıklamasına tepki gösterip 500 bin kişinini katıldığını savundu. DTP Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, Vali Hüseyin Avni Mutlu’yu eleştirirken, “Diyarbakır Valisi, Nasrettin Hoca gibi ya sayı saymasını bilmiyor ya da hiç sopa yememiş” dedi.

Diyarbakır’da 21 Mart günü yapılan Nevruz kutlamalarına ilişkin DTP İl Binası’nda DTP Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve İl Başkanı Ali Şimşek bir basın toplantısı düzenledi.


DTP Diyarbakır Milletvekili Gülten Kışanak, Diyarbakırlıların bu Nevruz’da kendilerini yakışanını yaptıklarını söyledi. Kışanak, “Halk bizden daha duyarlı çıktı. Böylelikle görmüş olduk ki, Diyarbakır halkı Kürt konferansına en büyük katkısını yaparak gereken mesajlarını verdi. Vatandaşlarımız Kürt konferansının startını Diyarbakır’dan vererek, bu konferansa engel olanların karşılarında Diyarbakır halkını bulacaklarını göstermiştir. Bu konferansın ismine bile müdahale etme hakkını kendisinde gören, bu konferansa ‘Kürt konferansı demiyelim’ deme cüretini gösteren Başbakan Erdoğan’a halk net cevabı vermiştir. Diyarbakır Valisi, Nasrettin Hoca gibi ya sayı saymasını bilmiyor ya da hiç sopa yememiş” dedi.


'İl başkanı gibi'


İl Başkanı Ali Şimşek, Nevruz’un Türkiye tarihinin en büyük kitlesel katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Şimşek, gazetecilerin valiliğin 70 bin kişi katıldığı yönündeki açıklamalarını sorması üzerine, “Vali Mutlu, zaten bir Vali gibi değil, bu seçim sürecinde bizim görevimiz olan il başkanlığını yürütüyor. Vali, bu seçimde bir parti başkanı gibi çalışıyor. Dolayısıyla gelmediği ve canlı görmediği bir alan için fotoğraflarla yorum yapması da gayet doğal” karşılığını verdi.


'Matematiksel hata yapmıştır'


Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ise bu yıl kutlanan Nevruz’un sorumluluklarını artırdığını belirterek, şunları söyledi: “Biz 500 bin kişinin konforlu bir şekilde eğlenmesi için Orta Doğu’nun en büyük alanını yapmayı hedefledik ve yaptık. Ancak 21 Mart’ta gördük ki, en büyüğünü yapmamışız çünkü insanlara alan yetmedi. Diyarbakırlılar Türkiye’ye demokrasi dersi verdi. Bu etkinlik için ‘Gerginlik çıkacak’ diyenler ve çıkması için çaba sarf edenler derslerini almıştır. Bu da gösteriyor ki, siz bu insanlara engel çıkarmazsanız bir çakıl taşı bile yerinden oynamaz ve oynamamıştır. Bu katılımı görerek rehavete girmeyeceğiz. Çalışmalarımızı son saniyeye kadar sürdüreceğiz. Çünkü rehavete kapılmak ihanettir. Diyarbakır Valisi katılımın 70 bin kişi olduğunu belirlemiş. Vali matematiksel bir hata yapmıştır ya da Vali size ‘70 bin çarpı 100’ demiştir siz eşittiri duymamışsınızdır.”

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