DTP DİSK'i ziyaret etti

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk "Demokratik Açılım" sürecine ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere DİSK'i ziyaret etti.



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, amaçlarının barışın kalıcı hale gelmesi ve Türkiye’de halkın sevgi ile kucaklaşmasını sağlayacak çabaları, çalışmaları ortaya koymak olduğunu belirterek, "Biz bu süreci (Demokratik Açılım) önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz" dedi.



DTP Genel Başkanı Türk, milletvekilleri Hasip Kaplan, Sırrı Sakık ve Bengi Yıldız ile birlikte DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’yi ziyaret ederek, "Demokratik Açılım" sürecine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.



Ziyaret sonrası açıklama yapan Ahmet Türk, DİSK Genel Başkanı Çelebi ile bu süreçte Kürt sorununun çözümü konusundaki tartışmalara, tüm sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını ve demokrasiden yana olan kesimleri katarak onların düşüncelerini paylaşmak için burada olduklarını söyledi.



DTP Genel Başkanı Türk, şunları kaydetti:



"Bir bütün olarak 30 yıldan beri yaşanan acıların sona ermesi için demokratik bir Türkiye’nin oluşması konusunda önemli bir fırsatı, önemli bir süreci hep birlikte tartışıyoruz. Amacımız barışın kalıcı hale gelmesi, Türkiye’de halkın sevgi ile kucaklaşmasını sağlayacak çabaları, çalışmaları ortaya koymaktır. Biz bu süreci önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Toplumu şuna inandırmak gerekiyor. Bu ülkede Kürt sorununun çözümü sadece Kürtlerin özgürleşmesi değil Türkiye’nin de özgürleşmesini beraberinde getirecektir."



İradesi olan herkesin sorunu



DİSK Genel Başkanı Çelebi de Kurtuluş Savaşı’nı birlikte veren halkların bir çatışma ortamına itilmesi ve bunu kaşıyan ilişkilerin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ederek, barışın şimdi daha önemli olduğunu ve barışı tesis edecek çaba ve yaklaşımlara ihtiyaç bulunduğunu söyledi.



Bu konuyla ilgili görüşler ifade etmenin sorunu çözmediğini, kalıcı birtakım önlemler alınması gerektiğini belirten Çelebi, bu çerçevede iktidara, muhalefete ve sivil toplum örgütlerine düşen görev ve sorumluluklar olduğunu kaydetti.



Bu sorunun yalnız DTP’nin sorunu olmadığını, Türkiye’de iradesi olan herkesin sorunu olduğunu öne süren Süleyman Çelebi, sorunun çözümüne engel teşkil eden yaklaşımlardan kaçınmak gerektiğini bildirdi.



DİSK Genel Başkanı Çelebi, şunları söyledi:



"Topu taca atan bir noktada değiliz. Gerçekten Türkiye’nin demokratikleşme sorunu. Bu sorun Kürt sorunu temelinde de var. Bu süreci tıkayan kim varsa bu ülkeye katkı vermiyor. Bu ülkeye ihanet ediyor. Bu anlamda kim süreci sekteye uğratıyorsa onların hepsine sorumluluk düşüyor. Hakları kutuplaştırarak ayrıştırarak değil, et ve tırnaktan ziyade et gibi bütünleşmişiz. Halkı çatışma ortamından çıkararak ölümlerin durduğu, yaşamların son bulmadığı bir sürece bugün daha çok ihtiyaç var. Her bir damla gözyaşı, her bir damla kanın Türkiye’ye ağır bedelleri olduğunu hep beraber gördük. Süreci kimse askıya almamalı. ’Çaba sarf ettik ama başaramadık’ gündemimizden artık düşmeli. Böyle klasik çabalar değil, gerçekten içtenlikli kalpten çabalara ihtiyaç var."



Operasyonların durdurulması talebi



Bu arada, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan DTP Genel Başkanı Türk, bir gazetecinin, "DTP’nin programında yoksul köylülerin topraklandırılmasının yer alıp almadığını" sorması üzerine, adil bir yaşamı ve paylaşımı esas aldıklarını, bu nedenle Doğu ve Güneydoğu’da yoksul insanların feodal aşiret baskıdan çıkması konusunda her türlü girişimin yanında olduklarını söyledi.



Bir gazetecinin "Kendi topraklarınızı yoksul köylülere verecek misiniz?" yönündeki sorusuna da Türk, "Benim orada 2 bin dönümlük arazim var. Onun dışında bir şeyim yok. Birileri 30-40 bin dönümlerden bahsediyor. Bu doğru değil. Bunu söylemek istemiyorum. Hala kirada oturuyorum. Ama bu çok yanlış kullanıldı" diye konuştu.



İsteklerinin zaman zaman yanlış yansıtıldığını ileri süren DTP Genel Başkanı Türk, "DTP sanki ’askerler silah bıraksın’ gibi bir düzeyde kamuoyuna pompalanmaya çalışıldı. Böyle değil. Biz bu sürecin hassasiyetini gözönünde tutarak herkesin hassas olmasını istiyoruz. Bunun için operasyonların yapılmamasını ellerin de tetikten çekilmesini söyledik. Bu biraz da barışı, kardeşliği önemsediğimiz için, barışçıl bir sürecin gelişmesi için herkesin bu sürece katkı sunacak bir noktada olmasını istediğimiz için istedik" dedi.