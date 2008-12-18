DTP davası seçim sonrasına

DTP'nin kapatılması ve sekizi milletvekili 221 kişiye siyasi yasak istemiyle açılan davada kararın 29 Mart yerel seçimleri sonrasına kalma olasılığı belirdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç "Henüz rapor yok, mahkemenin incelemeye başlaması zaman alacak" dedi



Kılıç, Yargıtay Başsavcılığı'ndan dosya içeriğiyle ilgili ek bilgi-belge istediklerini, bunların parça parça kendilerine iletildiğini, dolayısıyla raportörün henüz raporunu yazıp bitirecek noktada olmadığını anımsattı. Kılıç, "Eksikler tamamlandıktan sonra rapor yazılabilecek. Biz de ancak o aşamadan sonra gerekli incelemeyi yapabileceğiz" diye konuştu.



Yargı çevrelerinde "mahkeme, seçim öncesi çıkacak olası kapatma kararının sakıncalarını göze alarak davayı seçim sonrasına bıraktı" görüşü hakim. Kılıç bu görüşle ilgili bir yorum yapmazken davanın seyriyle ilgili şu görüşleri dile getirdi:



"Henüz raporu tamamlayamadık. Raportör arkadaşımızdan bir rapor getirmesini isteyecek noktada değiliz. Yargıtay Başsavcılığı ile olan görüşmelerimiz, yazışmalarımız var. Bilgiler bekleniyor. Şimdi bu davaya esas iddialar arasında partililer hakkında 150ye yakın dava açılmış. Bunlar mahallinde görülen ceza davaları. Bu davalara konu olan kişiler de söylemleriyle delil olarak getirildi önümüze. Biz açılan bu davaların neticelerini bilmek istiyoruz. Bizim Yargıtay Başsavcılığından istediğimiz bu davaların safahatları hakkında bilgiler.



Ayrıca dosyaya girmiş çeşitli kayıtların yer aldığı disketler, kimi görüntüler var. Tüm bunları delil olarak tek tek ayrıntılı incelememiz lazım. Kurulumuzda alınan kararlar var. Başsavcılık da kendisinden istediğimiz dosya bilgilerini geldikçe bize gönderiyor. Bu cevapların tümü gelmeden raportör arkadaşımız açısından rapor yazmak imkansız. Bu nedenle hemen bugün yarın değil davanın bitirilmesi, raporun teslim edilmesi de söz konusu değil. İstediğimiz delillerin tümüyle ilgili yerlerden getirtilip dosyaya girmesi lazım. Ancak o süreç tamamlandığında rapor bitirilip teslim edildikten sonra biz de karara yönelik gerekli çalışmayı yapacağız."



Dava bir yıl önce açıldı



Yargıtay Başsavcılığı, DTP hakkında 15 Kasım 2007'de 'bölücü faaliyetlerin odağı haline geldiği' suçlamasıyla Anayasa Mahkemesi'ne temelli kapatma davası açtı. Başsavcılık, aralarında sekiz milletvekili ile birçok belediye başkanının da bulunduğu 221 parti yönetici ve üyesi hakkında beş yıllık siyasi yasak talebinde bulundu. (TARAF)



