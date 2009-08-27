DTP bürosuna molotof kokteyli saldırı!

Şanlıurfa'da, Demokratik Toplum Partisi'ne (DTP) ait bir irtibat bürosuna molotof kokteyli atıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan DTP Yenişehir İrtibat Bürosuna gece geç saatlerde molotof kokteyli attıktan sonra kaçtı. Bu sırada kapalı olan büronun camları kırıldı, içeride bulunan sandalyelerin bir kısmı da yandı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra yangının çıktığı alanda incelemede bulundu. DTP İl Başkanı İbrahim Ayhan ile bazı parti yöneticileri de olay yerine gelerek, ekiplerin çalışmalarını izledi.

İbrahim Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili araştırmanın tamamlanmasının ardından bir açıklama yapacaklarını bildirdi.



Öte yandan, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.