DTP, AKP'den 'özür' bekliyor

DTP İzmir İl Başkanı'na havalimanında gözaltı

DTP, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın "Süreci tahrip ettiler" sözlerine yanıt verdi. Partiden yapılan açıklamada, "Talihsiz sözler, hükümetin kararsızlığının da göstergesi " denildi.DTP'den yapılan yazılı açıklamada, "Süreci kesintiye uğratan; başlangıçta "bedeli ne olursa olsun asla geri adım atmayacağız" diyen Sayın Başbakan'ın "Gerekirse sil baştan yaparız" noktasına gelmiş olmasıdır" ifadesi yer aldı.AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cafer Tatlıbal'ın ''PKK'lıların gelişi sırasında DTP'liler şerefsizlik etti'' sözleriyle ilgili de hukuki sürecin başlatılacağı duyuruldu ve "AKP'yi partimizden özür dilemeye çağırıyoruz" denildi.Açıklamada, DTP ile hükümet arasında diyalogsuzluk olduğu ve herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtildi.Kürt meselesinin Meclis gündemine getirilmesi ve burada açık açık tartışılması istendi. Açıklamada, "DTP ile diyalog başlatın. Süreci karşılıklı adımlarla ilerletelim" denildi.DTP İzmir İl Başkanı Mukaddes Kubilay gözaltına alındı.Doğubeyazıt'ta yaptığı bir konuşmada Abdullah Öcalan hakkında söylediği sözler nedeniyle "Terör örgütünün propagandasını yapma ve övme" iddiasıyla Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Kubilay, Diyarbakır'a gitmek üzere geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.Kubilay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi.Başsavcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kubilay, İzmir Adliyesi önünde kendisini bekleyen bir grup partili tarafından alkış ve zılgıtlarla karşılandı.Burada açıklama yapan Kubilay, bugün Diyarbakır'a gitmek üzere Adnan Menderes Havaalanına geldiği sırada gözaltına alındığını belirterek, İzmir İl Başkanı olarak adresinin, yerinin belli olduğunu, bu şekilde bir gözaltına alınma olayını etik bulmadığını söyledi.Kubilay, Doğubeyazıt'ta, terörist elebaşı hakkında söylediği sözlerden dolayı "suç ve suçluyu övdüğü gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığını, bu soruşturma kapsamında ifadesinin alındığını kaydetti. Grup, açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.