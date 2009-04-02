DTP 10 yıldır Güneydoğu'nun hâkimi

CHP hep gerilerde

1999, 2002, 2004, 2007 ve 2009 seçim sonuçları karşılaştırıldığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan illerde DTP’nin ve öncesinde kurulan partilerin ezici egemenliğinin son 10 yıldır değişmeden sürdüğü görülüyor. Son 10 yılda yapılan seçimlerin sonuçlarına bakıldığında MHP’nin sadece Iğdır, CHP’nin ise Iğdır ve Mardin’de yüzde 10 barajını aştığı görülüyor.MHP, Şırnak, Muş, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Hakkâri’de son 10 yılda yapılan beş seçimin hiçbirinde yüzde 5’in üzerinde oy oranını yakalayamadı. Hakkâri, Batman, Mardin ve Diyarbakır’da 2009’daki yerel seçimde MHP’nin oy oranı yüzde 1’in de altına düştü. Örneğin MHP, 1999’daki seçimlerde yüzde 11 oy oranını yakaladığı Bitlis’te kan kaybederek, yüzde 2 oranına kadar geriledi.CHP’nin Güneydoğu’daki illerde yer bulduğu söylenemez. CHP, Güneydoğu Bölgesi’nde sadece Iğdır’da 1999’da yüzde 12 ve 2002’de yüzde 14 oranına ulaştı ve yüzde 10 barajını aşmayı başardı. Ancak CHP, Iğdır’daki oy oranı son seçimde yüzde 4.32’ye kadar düştü.AKP ve Milli Görüş çizgisindeki diğer partilerin son 10 yıl boyunca bölgede seçim barajı gibi bir sorun yaşamadığı görülüyor. Fazilet Partisi 1999’da Güneydoğu ve Doğu illerinde yüzde 10 barajının biraz üstünde oy alıyordu. AKP ise 2002, 2004, 2007 seçimlerinde oylarını artırdı ancak 2009’da az da olsa bu yükselişte düşme oldu.AKP son beş seçim rakamlarına bakıldığında 2007 yılında Ağrı’da yüzde 63.02 oy oranına ulaşarak, DTP’yi bile geride bırakmıştı. Ancak, 2009’da AKP bu şehirde neredeyse eridi ve oylarını yüzde 28.94’e düşürdü. Van ve Siirt belediye başkanlıklarını 2009’da DTP’ye kaptıran AKP, 2007’de en büyük rakibi DTP’ye fark atmıştı.DTP’ninse diğer partilere göre bölgede kesin bir hâkimiyeti söz konusu. DTP, 1999, 2002, 2004 seçimlerinde bütün illerde birbirine yakın oy alırken bu saltanatına sadece 2007 seçimlerinde AKP son verebilmişti. 2007’de, AKP, Van, Ağrı, Mardin Siirt, Bitlis’te DTP’den daha çok oy almayı başarmıştı. Ancak DTP geçen seçimlerde AKP’ye kaptırdığı Van’da oylarını yaklaşık 16 puan artırdı yüzde 48.06 oy oranına ulaşarak birinci parti oldu.