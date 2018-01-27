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Ekonomi

DTÖ'den üyelere çağrı: Verdiğiniz sözleri yerine getirin

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak (DHA) – Davos’ta gerçekleşen 48

27 Ocak 2018 17:48

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak (DHA) – Davos’ta gerçekleşen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nun son gününde bir araya gelen Dünya Ticaret Örgütü’nün Başkanı Roberto Azevêdo üye ülkelere verdikleri sözleri yerine getirmeleri çağrısı yaptı.
Davos’taki zirvenin son gününde gerçekleşen ve Türkiye’den Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de katıldığı DTÖ ülkeleri Bakanlar Toplantısı’nda konuşan Azevêdo, Buenos Aires’te gerçekleşen 11. DTÖ Bakanlar Konferansı’nın sonucunun hayalkırıklığı olduğunu belirtip, “Herkes sistemi desteklemek için bir taahhütte bulunmaya hazır. Siyasi destek gerekli evet, ama yeterli değil. Verilen sözlere uygun hareket edilmesi lazım. Eğer çok taraflılığa inanıyorsak gereken adımları atmaya da hazır olmalıyız” dedi.
Davos’ta hafta boyunca küresel ticaretin tartışmalarda önemli bir yer aldığına dikkat çeken Azevêdo, “Gerilimlerin kötü sonuçlar doğuracak çekilde yükseleceğine dair endişeler artıyor. Geçen yıl da Davos’ta bu risklerden bahsediyorduk ama gerçekleşmediler. Liderler ılımlı davranmıştı ve sistem gerekeni yaptı” dedi. 
Risklerin halen devam ettiğinin altını çizen Azevêdo “Küresel ticaret iyi bir seyirde. 2017’de büyüme daha güçlüydü ve 2018 için yapılan büyüme tahminleri hayli umut verici. Bütün ekonomilerimizde ticaretin büyümeyi ve istihdamı desteklemekteki rolü devam etmeli. Bu yüzden tüm DTÖ üyelerini bu çabalara katkıda bulunmaya çağırıyorum” diye konuştu. (Fotoğraflı)

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