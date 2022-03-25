DTÖ uyardı: Ukrayna'daki savaş dünyanın dört bir yanında gıda protestolarına sebep olabilir

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala, Ukrayna’daki savaş sonucunda dünyada artan gıda fiyatlarının yoksul ülkelerde açlığa, gıda protestolarına sebep olabileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, DTÖ Başkanı Okonjo-Iweala, pandemide zengin ülkelerin Covid aşılarını kendilerine sakladığını hatırlatarak, gıda üreten ülkelerin kendilerine saklamamaları konusunda uyardı.

Okonjo-Iweala, çok sayıda Afrika ülkesinin Karadeniz bölgesinden gıda tedariğine bağımlı olduğunu belirterek “Bence çok endişeli olmalıyız. Bu yıl ve gelecek yıl gıda fiyatları ve açlık üzerindeki etki büyük alacak. Gıda ve enerji, dünyanın dört bir yanında yoksul insanların harcama sepetinde bulunan ürünler” dedi.

Okonjo-Iweala, küresel buğday tedariğinin yüzde 24’ünü Rusya ve Ukrayna’nın sağladığını hatırlattı.