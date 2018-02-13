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Ekonomi

DTÖ: 2018'in ilk çeyreğinde ticaret büyümeye devam edecek

Mergim Özdamar / İstanbul, 13 Şubat (DHA) – Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2018 yılının ilk çeyreğinde "küresel ticaret hacminin büyümeye devam edeceğini" öngördü

13 Şubat 2018 12:54

Mergim Özdamar / İstanbul, 13 Şubat (DHA) – Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2018 yılının ilk çeyreğinde \"küresel ticaret hacminin büyümeye devam edeceğini\" öngördü.
DTÖ\'nün Dünya Ticaret Görünümü raporuna göre, 2017 yılında yaşanan ticari iyileşme 2018 yılında da sürececek ve küresel ticaret endeksi geçen Kasım ayındaki 102.2 düzeyinden bu yılın ilk çeyreğinde 102.3’e yükselecek.
Raporda, “Hava taşımacılığı, konteyner nakliyesi ve ihracat siparişlerinde görülen güçlü sonuçlar, ticari iyileşme yavaş görünse de, önümüzdeki aylarda devam ederek ve trendin üzerinde kalabileceğini gösteriyor” denildi.

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