DTK'yla ilgili kime hangi suçlamayla soruşturma başlatıldı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "özerklik" konusundaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise hafta sonu yapılan toplantı ile ilgili Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Hatip Dicle, Kamuran Yüksek, Selma Irmak ve Sebahat Tuncel hakkında soruşturma başlattı. Böylece, Selahattin Demirtaş hakkında, 2 soruşturma açılmış oldu.

Milliyet’te yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, "özerklik" ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Demirtaş'ın "özerklik" konusundaki açıklamaları ile "Kobani bahanesiyle isyan çağrısında bulunduğuna" yönelik yazılı basında çıkan haberleri ihbar kabul etti. Resen soruşturma başlatan büronun, soruşturma evrakını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Bürosu’na göndereceği öğrenildi. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar"a ilişkin maddeleri ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçları kapsamında başlatıldığı kaydedildi.

DTK için de soruşturma

Demokratik Toplum Kongresi’nce geçen Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen özerklik toplantısı hakkında ise DiyarbakırCumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yetkilileri, soruşturmanın toplantıda konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi Eşbaşkanı Kamuran Yüksek, Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanları Hatip Dicle ve Selma Irmak ile Halkların Demokratik Kongresi sözcüsü Sebahat Tuncel hakkında açıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında yapılan konuşmaların çözümlerini yapan savcılık, suç unsuru tespit edilmesi halinde iddianame hazırlanacağını belirtti. Soruşturmanın ’Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ’Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ’Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’Halkı suç işlemeye teşvik’ maddelerinden başlatıldığı öğrenildi.

Demirtaş ne demişti?

Demirtaş, DTK Olağanüstü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Kürtlerin statüsü ve Türkiye’nin idari yönetimiyle ilgilidir. Bu ikisi özerklikle ilgilidir. Nasıl bir yönetim inşa edebiliriz bunları hatırlatmak ve dünyaya hatırlatmak için bu toplantı çok önemli olacaktır. Kürtler artık kendi coğrafyasında siyasi irade olacaktır. Kürdistan Ortadoğu’nun orta yerinde bir güneş gibi ışıldıyorsa dostlarımız, et ve tırnağız diyenler bundan mutluluk duymalı. Güç verilmeli, omuz omuza olunmalı. Gelecek yüzyılda Kürdistan statüsü olacak. Belki federal devletleri, belki bağımsız devletleri olacak. Bedeli ağır olacak diye onurumuzu mu yitireceğiz?”