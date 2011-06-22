-DTK'DAN TBMM'YE ÇAĞRI DİYARBAKIR (A.A) - 22.06.2011 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Daimi Meclis Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, ''Bu kararın geri alınması için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni duruma acilen el koymaya ve demokratik yolları açmaya davet ediyoruz'' denildi. Genel Başkan Ahmet Türk başkanlığında Diyarbakır'da sabah yapılan DTK Daimi Meclis Toplantısı sona erdi. Sonuç bildirgesini okuyan DTK Sözcüsü Cemal Coşkun, toplantıda, Hatip Dicle hakkında YSK'nın verdiği ''anti demokratik ve gayrı meşru'' kararı ele aldıklarını söyledi. Dicle'nin, Diyarbakır'da en yüksek oyu alarak seçilen yasal milletvekili olduğunu, YSK'nın verdiği milletvekilliğinin düşürülmesi kararının, Dicle'nin şahsında, Kürt halkının demokratik yollarla çözümü sağlamaya dönük verdiği olağanüstü çaba ve gayretleri tasfiye ve sindirme kararı olduğunu öne süren Coşkun, halkın iradesini yok sayan bu kararı tanımadıklarını bildirdi. Bu kararın, salt YSK tarafından verilmediğini, devletin ve hükümetin bir bütün olarak Kürt sorununa yaklaşımının açık bir ifadesi olduğunu ileri süren Coşkun'un okuduğu DTK bildirgesinde, şu ifadelere yer verildi: ''Başta AKP hükümeti ve anamuhalefet partisi olmak üzere, bu açık provokasyonun engellenmesi ve bu kararın kesinlikle geri alınması için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni duruma acilen el koymaya ve demokratik yolları açmaya davet eder; bu kararın acilen geri alınması ve sayın Hatip Dicle şahsında halkımızın demokratik temsiliyetinin önünün açılması için, tüm halkımızı sivil, demokratik eylemlerini en üst düzeyde yurtsever seferberlik ruhuyla bulunduğu her yerde en görkemli bir şekilde ortaya koymaya çağırır; Kürdistan'ın en büyük sivil ve siyasi çatısı olarak kongremiz, tüm bileşenlerinin, kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, şahsiyet ve kanaat önderlerinin, bu faşizan karara karşı en net tavırlarını göstermeye, demokratik etkinliklerini yapmaya çağırır; aynı şekilde, seçim sonuçlarıyla onaylanan halkımızın çözüm projesi olan demokratik özerkliğe tüm kurumlarıyla sahiplenmeye ve inşa sürecini ilan da dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla tamamlamaya çağırır; siyasi parti olarak en büyük bileşenimiz olan BDP'ye, MYK'sını ve Meclis Grubunu toplayarak, daha önce verdikleri 'bir tek eksik olsa bile Meclise gitmeyeceğiz' kararı doğrultusunda kamuoyuna açık ve net bir şekilde iradesini deklare etmeyi acil olarak tavsiye eder.''