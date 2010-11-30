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Politika

DTK'DAN ÖZALP'TE MİTİNG ÖZALP (A.A)

30 Kasım 2010 18:05

-DTK'DAN ÖZALP'TE MİTİNG  ÖZALP (A.A) - 30.11.2010 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK), tarafından Van'ın Özalp ilçesinde miting düzenlendi. Mitingde konuşan DTK Başkanı Ahmet Türk, terör örgütü elebaşının barış çağrılarına cevap verilmesi, kayıtsız kalınmaması gerektiğini belirtti. Özalp'te bulunan askeri kışlaya Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın ismini verilmesini eleştiren Türk, Orgeneral Muğlalı'nın 33 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu iddia ederek, geçmişte yapılan hataların yeniden yapılmaması ve ortadan kaldırılması için gerçek bir komisyon kurulması gerektiğini dile getirdi. Türk, bundan böyle ülkede kan akmasını istemediklerini, kardeşlerin kucaklaşması, barış ve demokrasi için çaba göstereceklerini vurguladı. Konuşmaların ardından Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz, Türk ve eski milletvekili Aysel Tuğluk'a plaket verdi.

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