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DTK’dan Öcalan talebi: 'Sözde sağlık raporu' açıklansın

Öcalan’ın sağlık durumuyla ilgili DTK Eşbaşkanları’nın Adalet Bakanı Ergin’e gönderdiği mektupta, ‘İmralı'ya giden sözde sağlık heyetinin hazırlamış olduğu rapor açıklansın’ denildi

28 Temmuz 2013 20:06

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanları; Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Van Milletvekili Aysel Tuğluk, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e başvurarak, İmralı'da Abdullah Öcalan için İmralı'ya giden sağlık heyetinin hazırladığı raporun kamuoyuna açıklanmasını istedi.

DTK Eşbaşkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un Bakan Ergin'e 25 Temmuz'da gönderdikleri mektup, kamuoyuna açıklandı. İmralı'ya gönderilen sağlık heyetinin “sözde” şeklinde anıldığı mektupta DTK Eş Başkanları, 'Demokratik Çözüm Süreci' kapsamında Adalet Bakanlığı'na bağlı İmralı F Tipi cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan ile BDP milletvekilleri arasında, sürecin ilerletilmesi için dönemsel olarak çeşitli görüşmeler yapıldığını hatırlattı.

Doğan Haber Ajansı’ndan İhsan Dörtkardeş’in haberine göre, mektupta şöyle denildi:

 

Taleplerimize cevap verilmedi

 

"Bu süreç tüm halkımız ve Türkiye kamuoyu tarafından ilgi ve destekle karşılanmaktadır. Sn. Abdullah Öcalan, gerek milletvekili heyeti ile gerekse de ailesi ile yaptığı son görüşmelerde sağlık problemlerinden kaynaklı sorunları tespit etmesi için bağımsız bir sağlık heyetinin İmralı F tipi cezaevine gitmesinin önemli olacağını vurgulamış ve bu durum kamuoyuna yansımıştır. Demokratik Toplum Kongresi olarak bünyemizde bulunan Sağlık Meclisimizin taleplerine cevap verilmemiştir. İmralı'ya giden sözde sağlık heyetinin hazırlamış olduğu raporunu kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmekteyiz. Gereğini bilgilerinize sunarız." 

 

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