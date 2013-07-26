Avukatları, Öcalan'ın yeniden yargılanması için başvuru yaptı

Abdullah Öcalan’ın avukatları, müvekkillerinin yeniden yargılanması talebiyle daha önce Öcalan hakkında mahkumiyet kararı veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) yer alan habere göre, Öcalan’ın avukatları Rezan Sarıca, Cengiz Yürekli ve Mazlum Dinç, kamuoyunda 4'üncü yargı paketi olarak bilinen 6459 sayılı yasanın 21'inci maddesinin yeniden yargılama noktasındaki mevzuatı düzenleyen geçici 2'inci maddesine dayanarak, müvekkilleri Öcalan'ın yeniden yargılanması talebiyle daha önce Öcalan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" talebiyle başvuruda bulundu.



Avukatlar başvuru dilekçesinde başvuru gerekçelerini şöyle özetledi:

“5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'na, 6459 Sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21. maddesiyle eklenen Geçici Madde 2 kapsamında değerlendirilmek üzere, hakkındaki mahkûmiyet hükmü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali suretiyle verildiği ve hükmün bu aykırılığa dayandığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararı ile tespit edilen müvekkil Sayın Öcalan'ın yeniden yargılama talebinin kabul edilmesi ile infazın geri bırakılması veya durdurulmasına; Sayın Mahkeme aksi kanıda ise Anayasanın 152/1. maddesi uyarınca; bahsi geçen yasa maddesinde yer alan "15.6.2012 tarihi itibarıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde denetlenmekte bulunanlar bakımından" ibaresinin iptali istemiyle dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine ve anılan yasa hükmünün iptalinin istenilmesine karar verilmesi talebinden ibarettir.”



Müvekkilleri Öcalan'ın bu gerekçelerle yeniden yargılanması ve verilen cezanın infazının durdurulması için taleplerini ise şöyle sıraladı:

“Hakkındaki mahkumiyet hükmü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali suretiyle verildiği ve hükmün bu aykırılığa dayandığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararı ile tespit edilen müvekkil Sayın Öcalan'ın yeniden yargılama talebinin kabul edilmesine, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 312. maddesi gereği infazın geri bırakılmasına veya durdurulmasına karar verilmesine, şayet sayın mahkeme'niz aksi kanaatte ise, Anayasa'nın 152/1. maddesi uyarınca; 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'na, 6459 Sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21'inci maddesiyle eklenen Geçici Madde 2'de yer alan '15.6.2012 tarihi itibarıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde denetlenmekte bulunanlar bakımından' ibaresinin iptali istemiyle dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine ve anılan yasa hükmünün iptalinin istenilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.”