DTK'dan, Erbil'deki PKK operasyonuna ilk tepki

Irak’ın Erbil şehrinde PKK’ya yönelik operasyonlara tepki gösteren ve operasyonları Türkiye’deki KCK’ya benzeten Demokratik Toplum Kongresi (DTK), “Kime hizmet ettiğini görmeyen, kendisine de zarar verdiğini göremeyecek kadar siyasi körlük içinde olan KDP bir akıl tutulması yaşamaktadır” dedi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KDP’nin Erbil'de dün birçok kurum ve kuruluşa karşı gerçekleştirdiği baskın ve gözaltıları sert bir dille kınadı.

Fırat Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Kürt halkının, egemen güçlerin inkâr, imha ve asimilasyon politikalarına karşı kendisini hep direniş ve örgütlülüğü ile var ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kürt halkının gasp edilen haklarını geri alması kazanımlarının kalıcı hale gelmesi aynı zamanda Ortadoğu’nun demokratikleşmesidir. Bunun için de Kürt halkının ulusal birliğini güçlendirmesi tarihi bir önem arz etmektedir” dendi.

Açıklamanın devamında KDP’nin Rojava’ya yönelik uygulamalarına dikkat çekilerek şöyle dendi:

“Bu tarihi süreçte Kürt ulusal kongresini gerçekleştirmek gerekirken KDP’nin son süreçte Rojava'ya yönelik ambargo, hendek vb politikaları Hewler, Duhok ve Zaxo'da aralarında KNK ve PÇDK temsilciliği, Roja Welat Gazetesi, Kürdistan Özgür Kadınlar Kurum (RJAK), Yurtsever Gençlik Merkezi, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Hewler Bürosu'nun da bulunduğu birçok kuruma baskın düzenlemesi baskında çok sayıda kişinin bir şekilde gözaltına alınması kabul edilemezdir. Kürt kurumlarına yönelik yapılan bu baskın ve gözaltılar Türkiye’deki KCK operasyonlarını çağrıştırmaktadır.”

KDP’nin söz konusu uygulamaları ile ‘akıl tutulması’ yaşadığı vurgulanan açıklamada, politika ve duruşuyla da Kürt halkının geleceğine ciddi zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada şöyle dendi:

“Kime hizmet ettiğini görmeyen, kendisine de zarar verdiğini göremeyecek kadar siyasi körlük içinde olan KDP bir akıl tutulması yaşamaktadır.

Bu politika ve duruşuyla Ortadoğu'nun demokratik geleceğine Kürt halkının özgür yarınlarına ciddi zararlar veren KDP, ulusal birliği zedeleyici yanlış politikalarından bir an önce vazgeçmelidir.”

KDP’yi uyguladığı yanlış politikalardan dolayı Kürt halkından özür dileyerek gözaltına alınanları derhal serbest bırakmasını isteyen DTK, “Emperyal politikalara hizmet eden, demokrasi ve özgürlük mücadelesini darbeleyen KDP'nin politika ve uygulamalarını yanlış buluyor ve kınıyoruz. Tüm Kürdistan halkını ve kurumlarını da ulusal birliği güçlendirmeye KDP’nin yanlış politikalarına karşı tutum almaya davet ediyoruz” dedi.