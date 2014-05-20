Erbil'de PKK bağlantılı kurumlara baskın

Ulusal Kürt Kongresi ile başlayıp Rojava ile süren gerilim PKK ile Mesud Barzani'nin başkanı olduğu KDP'yi çatışmanın eşiğine getirdi. Suriye'de KDP paralelinde faaliyet gösteren Suriyeli Kürt örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, yönetici ve üyelerinin gözaltına alınmasına misilleme amacıyla Kuzey Irak'taki PKK bağlantılı kurumlara eşzamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, Irak Kürdistan bölgesinden Rojava'ya açılan sınır kapısının kapatılması ile başlayan ve sınıra hendek kazılması ile doruğa çıkan Mesut Barzani'nin liderliğini yaptığı KDP ile PKK ve PYD arasında suçlamalarla devam eden gerilim dün Kuzey Irak'ta baskınlarla doruğa çıktı.

Rojava'da KDP'ye yakın parti yöneticileri ve üyelerinin gözaltına alınması ve bazılarının tutuklanmasına misilleme amacıyla Erbil, Dohuk ve Zaho'da PKK ve bağlı parti ve kurumlara kapsamlı operasyonlar yapıldı. Bölgedeki asayiş güçleri, Irak'ta faaliyet gösteren Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi (PÇDK), merkezi Avrupa'da bulunan Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) ofisleri, Dicle haber Ajansı (DİHA) ve Weşana Roji Welat dergisi, Kürdistan Yurtsever Gençlik Merkezi'nin Erbil, Dohuk, Zaho büroları ile Kürdistan Özgürlükçü Kadın Kurumu'nun (RJAK) Hewler'deki merkezlerine baskınlar düzenledi. Baskın yaplan merkezlerdeki çok sayıda yönetici ve çalışan gözaltına alındı. PÇDK, bir süre önce KDP'nin Erbil yönetimi tarafından "yasadışı" ilan edilmişti.

Gözaltına alınanların sayısı ve akibetleri konusunda bilgi alınamadı. 1997'de PKK ve KDP arasında yaşanan çatışmalar sonrası Erbil'de faaliyet gösteren PKK bağlantılı bir çok kuruma baskınlar yapılmış, operasyonlarda çok sayıda örgüt mensubu öldürülmüştü. İki örgüt arasında yaşanan sorunun bölgede yeni bir çatışmaya zemin hazırlayacağı endişesi yaşanırken, bağımsız Kürt oluşumları harekete geçti. Bölgedeki operasyonların durdurulması ve iki parti arasında uzlaşma arayışları başlatıldı. Uzlaşmanın sağlanamaması halinde misilleme amacıyla Rojava bölgesinde KDP paralelinde faaliyet gösteren örgüt ve kurumlarına yönelik kapsamlı operasyonların gündeme gelebileceği belirtiliyor.