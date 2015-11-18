DTK: Özyönetim modeli için eğitim, toplantı ve paneller düzenlenecek

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Kurulu'nda, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin tüm kent ve ilçelerinde "özyönetim" konulu eğitim, toplantı ve paneller düzenleme kararı aldı.



DTK, 14-15 Kasım'da gerçekleşen 4. Ara Dönem Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlara ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, DTK içinde faaliyet yürüten komisyonlara ilişkin kararlara yer verildi.

DTK Genel Kurulu'nda alınan kararlar şöyle sıralandı:



* Dil ve Eğitim Komisyonu

Dil hakkında başta DTK ve bileşenleri olmak üzere tüm kurumlarımız yazılı ve sözlü yazışmalarında Kürtçeyi ve diğer dillerin kullanımını esas alır.



* Ekoloji Komisyonu

Geçen yıl başlatılan "Kürdistan Ormanlaşıyor" kampanyasının bu yıl DTK öncülüğünde tüm yerellerde ağaçlandırma kampanyası şeklinde sürdürülmesi. DTK Ekoloji Komisyonu öncülüğü ile yereller üzerinden tüm illerde su hakkının korunması, suyun ticarileştirilmemesi ve su hakkının güvence altına alınması için imza kampanyasının başlatılması için tavsiye kararı almıştır. DTK Ekoloji Komisyonu öncülüğünde genetiği ile oynanmamış tohumların koruma altına alınması, bunun tohum ambarı oluşturma kararı almıştır.



* Sosyal Komisyon

"Engelsiz Kent Akademisi"nin DTK Engelli Meclisi'nin öncülüğünde kuruluş çalışmalarının başlatılması. DTK Diyarbakır 5 Nolu Zindanı'nın 'insan hakları ve hafıza müzesi' yapılması için basın ve kamuoyu nezdinde duyarlılık yaratması. Tavsiye Kararı: Madde bağımlılığı ile ilgili olarak DTK Sosyal Komisyonu'nun tüm mahalle ve kent meclislerinde madde bağımlılığı ile mücadele komisyonlarının oluşturulmasını esas alır.



* Divan

DTK, Kürdistan kentlerine dönük saldırılarda ortaya çıkan maddi ve manevi hasarların tespiti ve hasarların karşılanması konusunda gerekli çalışma gruplarının oluşturulmasına öncülük eder. Başta çalışma yürütülmemiş iller olmak üzere tüm il ve ilçelerde "nasıl bir demokratik özerklik" ve "özyönetim modelimiz" konulu eğitim, toplantı, panel gibi çalışmalarının yürütülmesi.