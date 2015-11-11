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Özyönetim ilanı gerekçesiyle tutuklanan Nusaybin Belediye Başkanı Kaya tahliye edildi

Tutuklu 6 sanığa adli kontrol şartı

11 Kasım 2015 01:03

Mardin'in Nusaybin ilçesinde  "özyönetim" ilan ettikleri gerekçesiyle tutuklanan ve aralarında Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya'nın da bulunduğu 6 tutuklu, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Radikal’in haberine göre, Nusaybin'de öz yönetim ilan ettikleri gerekçesiyle tutuklanan sanıkların yargılanmasına Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanıklar Erhan Dinç, Muhsin Aksan, Salih Cebe, Sara Kaya, Sabiha Gündüz ve Zeynep Alğan ile tutuksuz yargılanan Ramazan Artan, Nazlı Duman ve Faysal Dağ hazır bulundu.

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 6 sanığın da adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

 

'Suçlama geri çekildi”

 

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan sanıkların avukatı Zuhat Bilen, tutuklu sanıkların adli kontrol kapsamında tahliyesine karar verildiğini belirterek, şunları söyledi: "Müvekkillerimiz hakkında ilk önce Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinden dava açılmıştı. Bu çok temelsiz bir suçlamaydı ve gelinen aşamada bu iddia geri çekildi. Müvekkillerimizin 'örgüt üyeliği ile halkı, kin ve düşmanlığa tahrik etme" iddiasıyla yargılanmalarına devam edilecek. Fakat bunun da hiç bir temel dayanağı yok. Dosyaya ilişkin tutuklu kalmadı."

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