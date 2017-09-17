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Politika

DTK kongresine 'terör' soruşturması

Kongre, 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleşmişti

17 Eylül 2017 13:51

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) kongresinde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Eylül Cumartesi günü, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) "Özgür Kürdistan İçin Gün Birlik Günüdür" sloganıyla Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) konferans salonunda gerçekleştirdiği kongreye ilişkin, yapılan konuşmalar, salona asılan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı pankartlarla ilgili "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına karar verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in konuşma yaptığı kongreye bazı HDP milletvekilleri, DBP ve DTK üyeleri katılmıştı. 

 

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