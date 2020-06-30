DTK Eş Başkanı Leyla Güven ifade için adliyeye geldi

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven, DTK’ye yönelik soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Diyarbakır Adliyesi’ne geldi.

Saat 15.00 sıralarında adliyeye gelen Leyla Güven’e, DTK Eş Başkanı ve HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, partili vekiller Feleknas Uca, İmam Taşçıer, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır ile HDP ve DBP il örgütü yöneticileri eşlik etti.

Beraberindeki isimlerle adliye girişe yapan Güven, bir süre sonra avukatları Reyhan Yalçındağ ve Serdar Çelebi ile birlikte ifade vermek üzere soruşturma savcının odasına girdi. Güven’in ifade işlemleri sürüyor.

Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) 9 Ekim 2018’de yapılan polis baskınında bulunan kimi bilgi ve belgeler gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında 26 Haziran’da 64 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve 45 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında DTK merkezinin kapısına mühür vurulurken, gözaltına alınan 45 kişiden 23'ü “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.

DTK Eş Başkanı Leyla Güven ise, soruşturma kapsamında Başsavcılıkça dün ifade vermek için adliyeye davet edildi. (MA)