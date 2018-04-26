DTK Eş Başkanı Leyla Güven hakkında 15 yıl hapis istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DEMOKRATİK Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni iddianame hazırlandı. İddianamede, Güven\'in etkisiz hale getirilen PKK\'lı teröristler için düzenlenen anma etkinliklerine ve \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto amacıyla gerçekleştirilen basın toplantısına katıldığı kaydedildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven\'in 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılandığı dosyayla birleştirilmesi talep edilen yeni iddianamede, PKK terör örgütünün eylemlerini ayrıntılı açıklayan savcı, örgütün 1984 yılından beri çok sayıda öldürme, soygun, gasp, yol kesme, köy ve karakol basma, kundaklama gibi eylemler yaptığını kaydetti. DTK Eş Başkanı Güven\'in 7 ayrı eylemden sorumlu tutulduğu iddianamede, etkisiz hale getirilen teröristler için yapılan anma etkinliklerine katıldığı, bu etkinliklerdeki konuşmalarında terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet yürüten ve güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin eylem ve faaliyetlerinden övgüyle bahsettiği kaydedildi. Güven\'in terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerini sahiplendiğini belirten savcı, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanması için \'açlık grevi\' konulu basın açıklamasına da katıldığını vurguladı.

\'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HİYERARŞİK YAPISINA DAHİL\'

Leyla Güven\'in katıldığı ve konuşma yaptığı toplantılarda terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini sahiplendiği belirtilen iddianamede, şöyle denildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırlarımız içerisinde veya dışında güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla ülke güvenliğimize tehdit oluşturan ve Suriye\'nin Kuzeybatısı\'ndaki Afrin bölgesinde bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek üzere 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00\'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto etmek maksadıyla basın açıklamasına katıldığı hususları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin, terör örgütünün ideolojisini benimseyerek devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak maksadıyla örgütün amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen bir çok eyleme katıldığı, bu eylemlerin bazılarında örgütün amaçları doğrultusunda, devlet ve Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde ve mevcut yasal sınırları tanımadıklarına ilişkin açıklamalar yaptığı, eylemlerinin süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arz ettiği, bu suretle şüphelinin, hiyerarşik yapısına dahil olarak PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak suretiyle üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği anlaşılmıştır.\"

İddianamede, ayrıca Leyla Güven\'in \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DTK Eş Başkanı Güven, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 31 Ocak\'ta tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti. Güven hakkında \'silahlı terör örgütü kurma ve yönetmek\', \'terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet\' suçlarından 31,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.