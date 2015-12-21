DTK'dan özyönetim kongresi: Koparılan fırtınaya değer miydi konusuna açıklık kazandırmalıyız!

Doğu ve Güneydoğu'da özyönetim ilanlarıyla başlayan sokağa çıkma yasakları, çatışmalar artarken, hükümetin 'Operasyonlar sürecek' açıklamalarının ardından Demokratik Toplum Kongresi (DTK) olağanüstü kongre kararı aldı. Kongrede Özyönetimin tartışılacağını söyleyen DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, “Özyönetim devleti yok sayan bir politika değil” dedi.

DTK bünyesinde bulunan yaklaşık bin sivil toplum örgütü temsilcisi, 26-27 Aralık’ta Diyarbakır’da olağanüstü kongreyi toplayacak.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, kongreye dair, “Özyönetim demek kopuş mudur, ne anlam taşıyor, bunlar tartışılacak” dedi.

Dicle özetle şunları söyledi: “DTK, HDK, HDP ve DBP olarak bir araya geldik ve ‘acaba bu kaostan çıkış yolu olarak tekrar görüşmelerin başlaması, tekrar diyalog ortamının doğması ve kaostan çıkmak için ne yapılmalı’ diyerek yeni bir tartışma başlatmak istedik. DTK kongresinin asıl amacı da bu soruya yanıt aramak ve bir öneri paketi veya bir deklarasyonla çözüm formülümüzü kamuoyuyla paylaşmak. Durup seyirci kalamayız. Biz bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Hem öz yönetimden ne anladığımız konusu tartışılacak. Yayınladığımız deklarasyondan sonra bazı tartışmalar da son bulabilir. Özyönetim demek kopuş mudur, ne anlam taşıyor, devlete yaklaşım nedir? Özyönetim devleti yok sayan bir politika değil. Yaptığımız bu toplantının ardından herkes birbirini iyi anlayacak. Çünkü, ‘Bu koparılan fırtınaya değer miydi’, buna açıklık kazandırılması gerekiyor