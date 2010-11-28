-DTK BAŞKANI TÜRK: BİZ TÜRKİYE'Yİ AYRIŞTIRMIYORUZ HAKKARİ (A.A) - 28.11.2010 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk, ''Biz Türkiye'yi ayrıştırmıyoruz; aksine, özgür halklar ve özgür bireyler yaratma derdindeyiz'' dedi. DTK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Ahmet Türk, Cengiz Topel Caddesi'nde oluşturulan platformdan Yüksekovalılara seslendi. Halkın yıllarca büyük acılar yaşadığına değinen Türk, ''Sizler barış, özgürlük ve haklarınız için çok büyük çabalar gösterdiniz. Bugün görüyoruz hükümetler Kürt sorununu çözemiyor. Biz bu sorunun çözümü için her zaman diyalogdan yana olduğumuzu gösterdik'' dedi. Türk, şunları kaydetti: ''Bizim taleplerimize barışçıl bir şekilde yaklaşılırsa Kürtler, Arapları, Çerkezleri ve bütün diğer Türk halklarını kucaklamaya hazırdır ama taleplerimiz karşılanmayacaksa biz de köleliği kabul etmeyiz. Bu desteğiniz bize büyük umutlar veriyor. Biliyorsunuz Meclise girip sizi temsil etmek istedik ama milletvekilliğimizi düşürdüler. Zannettiler ki biz mücadelemizden vazgeçeceğiz. Baştan beri de söylüyoruz bizim derdimiz milletvekilliği değil. Bizim derdimiz halkımızla birlikte özgürlük mücadelesini yükseltmektir. Kürt halkını özgür bir yaşama kavuşturana kadar mücadelemiz sürecektir.'' Terör örgütü ele başı Öcalan'ın ''Kürt sorunun çözümü için iyi fırsatlar sunduğunu'' iddia eden Türk, ''Bu süreçte silahların susması, kanın durması için büyük bir fırsat sağladı. Gelin bu fırsatı iyi değerlendirelim. Biz Türkiye'yi ayrıştırmıyoruz; aksine, özgür halklar ve özgür bireyler yaratma derdindeyiz. İnsan haklarına saygı çerçevesi içerisinde bu süreci değerlendirelim. Kürtler artık yönetime katılmak istiyor. Dilimizle, kimliğimizle özgür olmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.